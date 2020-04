Nuovi titoli in arrivo per AdessoCinema

In questo lungo weekend di Pasqua sono ben 4 i nuovi titoli in arrivo su AdessoCinema, la piattaforma online pensata e curata dal Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone e La Cineteca del Friuli in attesa di poter tornare nelle sale.



Oltre ai film e ai documentari già disponibili, è adesso possibile vedere L’ESTATE DI GIACOMO, opera prima di Alessandro Comodin, premiata a Locarno. Ambientato nella campagna friulana attorno al Tagliamento, una piccola storia d‘amore, un piccolo racconto di formazione, dove il presente si mescola al ricordo e il passato risorge con la chiarezza (e lo stupore) della prima volta.



Ma le novità non finiscono qui. Online anche I VOLTI SPIRITUALI DEL FRIULI. SENTIRE, MEDITARE, ESISTERE di Marco D’Agostini, un viaggio di scoperta e riscoperta della profondità spirituale del Friuli. Nel documentario si alternano le testimonianze di Pierluigi Di Piazza, Rinaldo Fabris, Plinio Benedetti, Ennio Nimis, Nicola Borgo e Pierluigi Cappello, sei ricercatori spirituali che con semplicità e dedizione affrontano il quotidiano. Alle parole, il film accosta le immagini di luoghi poco conosciuti ma straordinariamente mistici del Friuli.



Arriva inoltredi Massimo Garlatti-Costa, un viaggio attraverso il mondo del rock underground nella provincia italiana. Seguendo tre gruppi musicali friulani nella loro ricerca del successo, Garlatti-Costa scopre una realtà fatta di passioni, di sogni e soprattutto di inesauribili speranze!Ai materiali messi a disposizione dalla Cineteca del Friuli si aggiungedi Gloria De Antoni, prodotto dalla Cineteca. Girato nell’estate 2004, il reportage segue il ritorno di Monicelli sui set friulani del suo film Leone d’Oro La grande guerra. Un ritorno che è stato l’occasione per ritrovare vecchi amici, comparse e i tanti che, pur non avendo partecipato alle riprese, non hanno scordato quel memorabile giugno del 1959 in cui il Friuli diventò una succursale di Cinecittà.Questo il link per accedere alla piattaforma online: www.adessocinema.itLa grafica di AdessoCinema è stata curata da Patrizio De Mattio (DM+B&Associati), mentre la realizzazione porta la firma di Fulvio Romanin (Ensoul). Ricordiamo che, per quanto riguarda il Visionario e Cinemazero, lo streaming costa €3 euro per ogni titolo, mentre lo streaming della Cineteca è gratuito.