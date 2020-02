Nuovo album per Teho Teardo

Esce venerdì 6 marzo il nuovo album di Teho Teardo dal titolo Ellipses dans l’harmonie - Lumi nel buio, a cui seguirà anche un tour che parte l’11 marzo dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano, per proseguire il 12 all’Argo 16 di Mestre, il 13 al Bronson di Ravenna, il 15 all’Angelo Mai di Roma, il 17 al Teatro Puccini di Firenze, il 18 alla Claque di Genova e il 19 al Circolo della Musica di Rivoli (TO).



Questo nuovo lavoro di Teardo è interamente ispirato alla musica contenuta nelle pagine di uno dei testi iconici del ‘700, l'Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, la cui copia originale è custodita nell’archivio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, che ha prodotto e commissionato l’album. E’ la prima volta che la Fondazione produce un’opera musicale.



In Ellipses dans l’harmonie non c’è solo un omaggio all’Encyclopédie, ma anche unache ha guidato la genesi dell’opera e l’attuale necessità di luce davanti ai nuovi oscurantismi."Nella metà del 1700 - dichiara Teho Teardo - quando l’Encyclopèdie venne pubblicata divenne il testo cardine dell’Illuminismo, dovette lottare contro la chiesa e la sua censura, ma ebbe un impatto tale sulla società fino a contribuire alla Rivoluzione Francese. La mia connessione con questo testo, quindi, non è solamente artistica, c’è anche un aspetto politico: dopo circa tre secoli questa pubblicazione è ancora qui. Mi domando se anche noi saremo qui fra trecento anni perché la nostra è un’epoca caratterizzata da nuovi oscurantismi".L’Encyclopedie non rappresenta, quindi, un documento da museo ma il testimone che necessariamente deve passare da una generazione alla successiva, per continuare a immaginare mondi migliori. In questo progetto, l’archivio della Fondazione diventa protagonista del processo creativo, esempio di come si possa generare novità partendo dal passato. Teho Teardo narra qui in musica i percorsi e le storie che attraversano le pagine dell’Encyclopédie, riscoprendone il significato politico e il racconto segreto."Necessitiamo di più luce in questo momento - continua Teardo -, vorrei potessimo recuperare una parte dello spirito illuminista per affrontare la nostra contemporaneità. Sarebbe un atto politico e sarebbe rivoluzionario".Alle origini dell’impresa culturale dell’Encyclopédie vi sono tre radici:. Sono tre dimensioni che richiamano l’attenzione su altrettante necessità che ci interrogano ancora oggi: conoscere il passato per capire le origini dei problemi con cui oggi ci confrontiamo; esercitare la critica razionale per orientarci nella realtà senza rifugiarsi nello smarrimento di fronte alle sfide complesse che ci pone; continuare a pensare equilibri differenti per voler progettare un mondo diverso.Edito da Specula Records, Ellipses dans l’harmonie - Lumi nel buio è unaAttualmente Teho Teardo è nuovamente impegnato al fianco dinella scrittura delle musiche per, il nuovo spettacolo del drammaturgo irlandese (già noto per aver scritto “Lazarus” con David Bowie ma anche il film “Hunger” di Steve Mc Queen), e sta scrivendo le musiche per un film della regista, Orso d’Oro a Berlino 2017.11/3 Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli12/3 Mestre (VE), Argo 1613/3 Ravenna, Bronson15/3 Roma, Angelo Mai17/3 Firenze, Teatro Puccini18/3 Genova, Claque19/3 Rivoli (To), Circolo della Musica