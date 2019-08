Nuovo anno accademico al Circolo Culturale Musicale di Fontanafredda

Il Circolo Culturale Musicale “Giuseppe Verdi” di Fontanafredda si prepara a iniziare un nuovo anno accademico con l’attivazione dei corsi di teoria musicale e strumento per il 30esimo anno consecutivo.

La proposta formativa dedicata ai bambini, ai ragazzi e agli adulti, vede un programma rinnovato e ampliato con l'inserimento del nuovo corso di propedeutica e avvicinamento musicale per i bambini di 3-4 anni d’età, che si svilupperà in cicli di incontri con la partecipazione dei genitori.

Sono stati inseriti anche nuovi insegnamenti di strumento, come quello di clarinetto, fisarmonica, organo, sassofono, tromba e violoncello, “per suscitare, una volta di più, la fantasia e la creatività di chi vuol esprimersi attraverso la musica!”

È stata attivata anche una prova strumento: nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 settembre, dalle 18.00 alle 20.00, presso la sede di Ca’ Anselmi, sarà possibile avere un primo approccio e provare clarinetto, sassofono, tromba, violoncello, violino e flauto, in compagnia dei docenti.

Sul sito associativo www.circoloverdi.it è disponibile la presentazione dei corsi attivati per il nuovo anno, con curriculum dei docenti e programma per l’anno accademico 2019-2020. Il percorso offerto dal Circolo Verdi si sviluppa poi nell’esperienza delle formazioni collettive: attraverso i corsi di musica d’assieme, classici e moderni, è possibile per ogni corsista fare esperienza di gruppo e suonare in vere band musicali.

Il Circolo registra ogni anno più di un centinaio di iscritti alle attività formative e di approfondimento, proponendo, oltre ai corsi di musica, serate a tema con ascolti o esibizioni dal vivo, concerti nei luoghi più affascinanti di Fontanafredda e momenti di condivisione attraverso la musica.

L’inizio dei corsi è fissato per lunedì 7 ottobre 2019; martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 settembre, dalle 17.30 alle 19.00, sarà possibile iscriversi alle attività.

Per info si può contattare la segreteria via mail all'indirizzo circolomusicaleverdi@gmail.com e al tel. 3349320961.