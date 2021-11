Nuovo appuntamento con la rassegna Sentieri Musicali

Dopo la bella partenza di fine ottobre a Monfalcone, domenica 7 novembre a Prata di Pordenone è di scena un nuovo appuntamento della rassegna Sentieri Musicali. Sentieri Musicali è organizzata dalla Rete Cosmus, realtà che unisce le migliori scuole di musica del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale con l’obiettivo di valorizzare le risorse del territorio, enfatizzando il valore educativo della musica. Sarà dunque il Teatro Pileo di Prata di Pordenone ad accogliere domenica il secondo appuntamento della 5° edizione della rassegna, organizzato in collaborazione con l'Associazione Altoliventina, che vede collaborare allievi e docenti di diverse realtà in progetti di musica classica, antica e moderna, con la partecipazione di alcuni musicisti di riconosciuto livello internazionale, ad aggiungere ulteriore qualità al programma.



Con inizio alle 17.30, il pomeriggio si snoderà attraverso varie epoche e repertori di musica classica. Aprirà l’evento l’ensemble d’arpe WhatsHarp! della Clara Schumann musica e cultura ASP, composto da Aurora Bottacin, Eleonora Rampazzo, Giada Gobbo, Cecilia Amélie Toffoli, Bianca De Gioia, Miriam Pipitone, Mariangela Spicci, Iris Fioretti, con la direzione di Tiziana Tornari e musiche di J. S. Bach, G. Bizet e D. Henson-Conant. A seguire le chitarre dei Pentaguitar dell’Associazione Musicale “Vincenzo Ruffo” di Sacile, formati da Elisabetta Moretti, Lorenzo Pirro, Paola Segabinazzi, Giovanni Simionato, Agnese Viel, coordinati da Lucia Pizzutel, con musiche di L. Pizzutel, P. Attaignant, A. Tagliariol, G. Signorile, M. Llobet. Gran finale con il duo formato da Laura Bortolotto (violino) e Matteo Andri (pianoforte), entrambi musicisti di livello nazionale, che eseguiranno la Sonata n° 4 in la minore op. 23 di L. van Beethoven.



Prossimo appunto della rassegna, realizzata grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con MUSICAINRETE, sarà sabato 13 novembre a Portogruaro (Ve). I concerti di Sentieri Musicali sono a ingresso libero ma con prenotazione consigliata, scrivendo a info@comus.eu. Tutte le informazioni e il programma completo su www.cosmus.eu .