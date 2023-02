Nuovo appuntamento per Piccoli Visionari

L’ispettore Ottozampe è un simpatico ma goffo ragnetto, che risolve molti casi, ma combina sempre guai! Dopo essere stato espulso dalla Polizia per aver distrutto un edificio, decide di prendersi una lunga e meritata vacanza e si imbarca su un aereo di lusso diretto a San Francisco. Ma il suo viaggio è disturbato dalla scomparsa inaspettata di un ospite! Ce la farà l’ispettore Ottozampe a risolvere questo intricatissimo mistero?

Sabato 18 febbraio il ciclo Piccoli Visionari continua con la proiezione, al Visionario alle 15, del divertente L'ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri! Al termine del film una golosa merenda offerta da Esse di Raveo e Latteria Ziraldi Borgo Centro di Fagagna.

Per la proiezione sono valide le vantaggiose “Family Combo”, tariffe da comporre in varie combinazioni di numeri e di prezzi. Per la famiglia “tipo” (2 adulti + 2 bambini), ad esempio, andare al cinema costerà in totale solo 22 euro (oppure 20 euro se in possesso della card Io Sono Visionario).

I prossimi appuntamenti di Piccoli Visionari sono fissati per sabato 25 febbraio con Principi e Principesse e sabato 11 marzo Mary e lo spirito di mezzanotte.

Piccoli Visionari è organizzato in collaborazione con Mediateca Mario Quargnolo del Visionario, e il sostegno di Comune di Udine e Banca di Udine. Per la programmazione completa e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie.