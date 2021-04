Da pochi giorni ha preso ufficialità il nuovo direttivo della Società dei Concerti di Trieste per il triennio 2021-2023. A seguito delle scadenze statutarie l’assemblea dei soci è stata convocata per votare il nuovo direttivo ora composto dal neo presidente l'avvocato Piero Lugnani, il vicepresidente l'avvocato Andrea Lugnani, mentre subentra come segretario generale il musicologo Dott. Pierpaolo Zurlo e sono riconfermati Renzo Petracco, a tesoriere, e Claudio Allocchio. New Entry invece Renato Della Casa e la Elena Forcesin.



"Ho, non senza dispiacere ma con consapevolezza, deciso che per correttezza - ha commentato il Presidente uscente, l'Avv. Alberto Pasino - era giusto lasciare la presidenza della Società dei Concerti in un momento in cui mi si prospetta un possibile impegno politico per la mia città. Reputando opportuno evitare commistioni di ruoli ho deciso di non ricandidarmi al servizio di una realtà che amo molto, ma che so di lasciare, al termine di un'esperienza indimenticabile, nelle mani di persone competenti e appassionate. Ringrazio con sentimenti di grande amicizia il direttivo con cui ho lavorato, i soci e tutto lo staff per i traguardi che abbiamo conseguito assieme in questi anni: la ricchezza della Società dei Concerti sono le persone che ne fanno parte e i frutti raccolti sono il risultato del loro apporto corale".



Il nuovo presidente, l'Avvocato Piero Lugnani, nell'accettare l'incarico ha precisato che "ora ci aspetta una sfida non da poco ma alla quale siamo pronti: recuperare nell'arco dell'estate 2021 la stagione 2020 che Derek Han, morto prematuramente a causa delle conseguenze del Covid, ci aveva preparato, insieme alle rassegne estive che l'anno scorso sono state accolte con successo: anche quest'anno riproporremo "Musica con Vista", la rassegna nazionale organizzata insieme al Comitato Amur di cui siamo soci fondatori, ma anche a Portopiccolo si riconferma "Falesie in Musica", gli appuntamenti al "Chiaro di luna" in collaborazione con il Museo storico e Parco del Castello di Miramare e alcuni concerti in programma per Trieste Estate oltre ad alcuni appuntamenti nei comuni limitrofi di Trieste e in regione. Ma la vera sfida in questo momento pandemico sarà la prossima stagione 2021-2022, la 90esima, punta di diamante della SdC, eredità e dono di Derek Han che omaggeremo attraverso un'iniziativa inedita rivolta ai giovani universitari".