Nuovo direttivo per l'Associazione Teatrale Friulana

Nei giorni scorsi, si è tenuta l’Assemblea generale dell'Associazione Teatrale Friulana. Per la storica realtà udinese, nata nel 1987 e roccaforte della cultura teatrale popolare in regione, è stata l’occasione per il rinnovo del Consiglio direttivo e l’approvazione del bilancio.

Al Teatro San Giorgio di Udine, i rappresentanti di 39 compagnie associate hanno votato per i loro rappresentanti del prossimo triennio. I favori sono andati ad Anna Pia Bernardis (presidente uscente, nella foto), Daniele Coppetti, Guido Covazzi, Nicola Fraccalaglio, Irene Missera, Patrizia Isoli e Paolo Zoratti. Le cariche saranno distribuite nella riunione del 5 ottobre.