Nuovo direttivo per la Fita di Pordenone

Conferme e new entry nel Comitato direttivo della Fita di Pordenone. Franco Segatto è stato confermato per la terza volta consecutiva presidente della sezione provinciale della Federazione Italiana Teatro Amatoriale, associazione di promozione sociale, mentre hanno lasciato l’incarico, per favorire l’ingresso delle nuove leve, ben tre volti storici: i consiglieri Aldo Presot, Virginia Beretta e Francesco Bressan.



Nel rispetto della normativa anti Covid, l’assemblea che ha eletto il nuovo direttivo si è riunita nei giorni scorsi nell’aula magna Zanin del Teatro Don Bosco, a Pordenone, ospite della compagnia “Giù dai colli”.

"Ringrazio i 3 consiglieri uscenti per quanto fatto in tutti questi anni - ha detto il confermato presidente Franco Segatto – in particolare Aldo Presot che, sin dalla costituzione del comitato, ossia il 1998, ha ricoperto la carica di segretario. Un grandissimo grazie anche a Francesco Bressan che, dal 2004 a oggi ha fatto parte del Direttivo ricoprendo anche la carica di vice presidente e Virginia Beretta che, in questi ultimi quattro anni, ha curato l’immagine del nostro Comitato nei canali social".

Successivamente, il neo direttivo ha così distribuito le cariche sociali: è nuovamente presidente Franco Segatto, al vertice dal 2008 oltre a essere componente del Direttivo dal 1998; vice presidente è Cristiano Francescutto, componente del direttivo dal 2004, che è stato anche vice presidente; neo consiglieri sono Alfredo Grazioli, nominato segretario, Marta Modesti e Antonio Rocco.



Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, Fita Pordenone continua a crescere: costituita alla fine degli anni Novanta, a oggi conta ben 27 compagnie iscritte con circa 500 soci. Tra le prossime attività della Fita, purtroppo rigorosamente on line, figurano diversi appuntamenti teatrali che si svilupperanno nei mesi di marzo e aprile organizzati in collaborazione con il comune di Porcia, il comune di Brugnera e con la Pro loco di Morsano al Tagliamento.