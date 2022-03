Nuovo premio negli Usa per 'Langobardi - Alboino e Romans'

Langobardi - Alboino e Romans vince il premio per il miglior documentario al Shiny Sparkle Independent Online Film Festival, appena conclusosi negli Stati Uniti.

Salgono così a 12 i premi, oltre le 19 selezioni ufficiali, conquistati da questo innovativo docufilm che narra, attraverso un linguaggio cinematografico nuovo, la migrazione del popolo longobardo attraverso le gesta del grande re Alboino e la fondazione del villaggio di Romans.

Il docufilm prodotto da Matteo Grudina e Invicti Lupi con la regia di Simone Vrech sta continuando a donare grandi soddisfazioni e sta facendo conoscere in varie parti del mondo la nostra storia e il nostro territorio. Ricordiamo che recentemente è stato trasmesso a livello nazionale dal programma a.C.d.C di Rai Storia, condotto dal professor Alessandro Barbero.

Lo staff che ha contributo alla realizzazione di Langobardi è, inoltre, composto da Sandra Lopez Cabrera (assistenza alla regia e make up), Lorenzo Bregant (colonna sonora), Ragnarök (musiche), Alessandro Galliera (riprese), Paolo Massaria (voce narrante); consulenze storiche e archeologiche a cura di Nicola Bergamo, Michele Angiulli, Annalisa Giovannini e Cristiano Brandolini. Hanno dato il loro sostegno Comune e Civico Museo Archeologico di Romans d'Isonzo, Regione, PromoTurismoFvg, Consiglio regionale, Bcc Staranzano e Villesse, Fondazione CariGo, Agenzia regionale per la lingua friulana, Società Filologica Friulana, Società Friulana di Archeologia, comune di Ragogna, comune di San Floriano del Collio, comune di Cormons, unione comunale di Strassertal (Austria), museo e parco archeologico nazionale Freilichtmuseum Elsarn (Austria), Unione italiana sport per tutti, ente castello dei Conti Formentini di San Floriano del Collio, associazione Italia Medievale, i cittadini che hanno aderito con la campagna di crowdfunding e molte altre associazioni, aziende e realtà locali.

Sul sito web maggiori informazioni su Langobardi – Alboino e Romans e sulle sue future proiezioni dal vivo, televisive o online.