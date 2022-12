Nuovo progetto per documentari 'made in Triveneto'

Tre festival per tre tappe e quattro progetti cinematografici di eccellenza, da sostenere e valorizzare ogni anno: nasce tra Pordenone, Trento e Monselice un nuovo laboratorio di consulenza e tutoraggio per documentari in fase di ultimazione, tutti prodotti nel Nordest. Il progetto mette al centro il cinema del reale 'made in Triveneto', che sta vivendo una stagione di grande effervescenza, con l'obiettivo di fornire qualità aggiuntiva e maggiori possibilità di successo e diffusione.

L’idea di Nord / Est / Doc / Camp nasce dall’incontro tra tre realtà profondamente legate al territorio: Pordenone Docs Fest, Trento Film Festival ed Euganea Film Festival, assieme alle Film Commission e ai Fondi audiovisivi del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, del Trentino e dell’Alto Adige. La proposta è rivolta a registi e produttori di documentari e consiste in un itinerario a tappe, attraverso i festival partner, che parte dal Pordenone Docs Fest, si sviluppa nel Trento Film Festival, e si conclude con l’Euganea Film Festival. Sono previsti incontri e workshop, in cui autori e produttori potranno confrontarsi con esperti del settore, per elaborare strategie e soluzioni efficaci, al fine di esprimere il massimo potenziale dei film in lavorazione: dalla regia al montaggio, dalla post-produzione alla finalizzazione del documentario, dai festival alla distribuzione.

Nord / Est / Doc / Camp si rivolge a opere in fase di montaggio, documentarie e ibride (non di finzione), di durata finale prevista superiore ai 45 minuti, prodotte in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino e Alto Adige. Per accedere, registi e produttori dovranno inviare la loro candidatura entro il 5 febbraio 2023, presentando un film in post-produzione, possibilmente nella fase iniziale di montaggio, per rendere più efficace il lavoro di tutoraggio e feedback.

La partecipazione alla selezione è gratuita. Una commissione composta dai rappresentanti dei tre festival partner sceglierà quattro progetti, che intraprenderanno il percorso in tre tappe. Ogni tappa sarà incentrata su ambiti e attività specifici, con l’obiettivo di consolidare la drammaturgia del film, implementare la sua qualità complessiva e ampliarne le prospettive di diffusone e distribuzione.

Il primo appuntamento, al Pordenone Docs Fest dal 29 marzo al 2 aprile 2023, prevede la visione riservata, la valutazione e la discussione del rough-cut integrale, o di singole scene pre-montate, alla presenza di affermati tutor ed esponenti del cinema italiano, che daranno indicazioni e consigli pratici al regista, al produttore ed eventualmente al montatore.

La seconda tappa sarà al 71esimo Trento Film Festival, dal 28 aprile al 7 maggio: qui una platea selezionata di produttori, buyer, distributori, esercenti, e rappresentanti di festival, broadcaster e piattaforme, valuteranno i progetti in base a una breve presentazione, accompagnata dalla proiezione di una selezione di scene dal documentario. Seguiranno appuntamenti individuali tra i professionisti presenti e l'equipe del film.

L'ultima sessione si terrà nell’ambito dell'Euganea Film Festival, dal 21 giugno al 2 luglio, dov’è previsto un workshop in due fasi: la prima coinvolgerà tutti i partecipanti, con interventi di esperti negli ambiti della promozione, distribuzione, marketing, comunicazione; nella seconda fase, si terranno sessioni di lavoro, consulenza e pianificazione specifiche per ognuno dei progetti.

Il bando per partecipare alla selezione per la prima edizione di Nord / Est / Doc / Camp, con dettagli, termini e scadenze, sarà disponibile a breve attraverso i siti web dei tre festival promotori, delle Film Commission del Triveneto e delle istituzioni partner.