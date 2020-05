Nuovo progetto sulla pagina Facebook 'Monfalcone Eventi'

Una ventina d’interviste in diretta online sulla pagina Facebook “Monfalcone Eventi” del Comune di Monfalcone per raccogliere le testimonianze di chi opera nei più diversi settori (dalla cultura allo sport, dalla formazione all’impresa) e contribuisce con la sua attività allo sviluppo socio-economico del territorio. L’iniziativa, promossa dai Servizi Culturali del Comune di Monfalcone nell’ambito del progetto “La cultura ti fa compagnia”, prevede due appuntamenti settimanali in streaming di mezz’ora: si inizia lunedì 25 maggio, alle ore 18.00, con l’intervento di Gilda Aloisio, presidente Consulta cultura, seguito venerdì 29 maggio, alle ore 18.00, da Loris Plet, direttore Yacht Club Hannibal.



La settimana successiva, due altri appuntamenti in programma, sempre alle 18.00: lunedì 1 giugno con Gian Carlo Blasini, vicepresidente Pro Loco Monfalcone e venerdì 5 giugno con il Maestro Dimitri Candoni, pianista e organista. Moderatrice Angela Del Prete di Aps comunicazione, che cura la pagina “Monfalcone Eventi”.



“Obiettivo di questa rassegna – sottolinea l’Assessore alla cultura Luca Fasan – “è contribuire a ridare fiducia alla cittadinanza attraverso le parole di chi è pronto a ripartire, consapevole della propria esperienza e professionalità, affrontando con positività la fase 2 di riapertura delle attività ”.Le dirette online proseguiranno grazie alla disponibilità assicurata da Paolo Maritani, Coach dell'ospitalità Maritani; Roberto Covaz, giornalista e scrittore; Andrea Volpe, presidente della Consulta Sport; Manuela Rossi, Hosteria “Al Refolo”; Stefano Ambrosini, vicepresidente Associazione Settembre in Vita; Franco Ongaro, responsabile Associazione La Stropula de Monfalcon; Aljosa Gergolet, responsabile eventi World Music; Vanessa Gregorin, portavoce The Lab Collettivo Contemporaneo; Lucia Luciani, presidente CAI Monfalcone; Gabriel D’Alonzo, pianista e compositore; Claudia Tampus, psicologa e coach; Roberto Del Grande, direttore Consorzio Culturale del Monfalconese; Chiara Calligaris, velista olimpionica; Andrea Fasolo, presidente Associazione culturale Lacus Timavi e Giulia Realdon, Vicepresidente Associazione Scienza Under 18 Isontina.