Nuovo singolo per Dennis Fantina

Dennis Fantina, artista noto per la sua vittoria a Saranno Famosi, ritorna in radio e in digital download e su tutte le piattaforme streaming a partire da venerdì 3 settembre con il suo nuovo singolo Senti, che anticipa un progetto di prossima pubblicazione e la sua partecipazione a “Tale e quale Show”, dal 17 settembre in onda su Rai Uno. Il brano sarà accompagnato da un videoclip che sarà reso pubblico alla data della release e visibile sul canale you tube dell’etichetta.



'Senti' è un brano composto da Tomaso Baldassi, una canzone “lirica” che ripercorre melodie mediterranee quasi classiche, con però ritmiche moderne, incisive e costanti. Tutto questo lo si percepisce anche quando l’arrangiamento prevede dei respiri, delle pause dalla componente ritmica, con un effetto corale innescato in particolare dal cambio di tonalità, alla Bolero di Ravel. Nel suo insieme una produzione elegante e raffinata, capace di instillare energia e buonumore, grazie anche alla positività del testo e delle armonie musicali. Le canzoni scritte da Tomaso Baldassi sono spesso molto articolate e con estremità tonali di non facilissima interpretazione, che però Dennis sfrutta appieno per spaziare ed esprimersi al meglio. Non mancano alcune chicche come ad esempio i cori, peraltro discreti, dello stesso Dennis e della bravissima Veronica Plaino. A corollario, il video diretto e sceneggiato da Ronnie Roselli, col quale si è voluto aggiungere una nota di vita vissuta ma che, nonostante la drammaticità del tema scelto, chiude positivamente, ricalcando cioè l’atmosfera dalla componente audio.



La composizione è interamente firmata da Tomaso Baldassi. La produzione esecutiva audio/video è della discografica IMA Italiana Musica Artigiana diretta da Gianluca Fiorentini, Arrangiato da Gianluca Fiorentini e Massimo Passon, tutti gli strumenti sono stati suonati e/o programmati da Massimo Passon, studio di registrazione Master Studio (Udine), mix & mastering: Massimo Passon presso Master Studio (Udine), sceneggiatura, riprese e regia video di Ronnie Roselli, attori Martina Croce e Dennis Fantina, cover art Dario Sardo e Ronnie Roselli.Dennis Fantina è un artista ben noto ai più e la sua carriera ne fa buona testimonianza, a partire dalla vittoria ottenuta a Saranno Famosi, fino all’imminente Tale e Quale Show, passando per Notti sul Ghiaccio, la realizzazione di due LP, tanti singoli, teatro e tanto altro ancora. Indubbia la forza suadente della sua voce, ma non meno importante è la capacità interpretativa, la verve artistica che infatti spazia oltre la sfera del puro cantato, il che gli permette di dare risalto con grande maestria alle canzoni che interpreta. Televisione: 2001/2002 Convocazione nella sezione Cantanti del programma "Saranno Famosi" di Canale 5 dove risulta vincitore. Iscritto nella categoria cantanti dimostra ottime abilità anche nelle attività di ballo e recitazione. Contratto di un anno con le reti Mediaset. Dal 2004 al 2009 Entra a far parte del network Radio Italia Solomusicaitaliana, per il quale conduce il programma "Insieme a Dennis" in onda tutti i giorni su Radio Italia Tv terrestre e Sat-Free. 2006 Partecipazione Rai 1 "Notti sul Ghiaccio" nel quale, grazie ad una grande abilità come pattinatore , si classifica al secondo posto.Teatro: 2003/2004 Entra nella compagnia dell'Arancia interpretando Danny Zuko, protagonista del musical teatrale "Grease" con un Tour tutto esaurito della durata di sei mesi. Musica: 2002 CD Compilation: "Saranno Famosi",copie venute 350.000.Settembre 2002:Primo singolo: "Non è il cuore", copie vendute 7.000.Prodotto da Sugar s.r.l. e distribuito da Universal con grandi collaborazioni: Mango,Elisa, Michele Zarrillo.Ottobre 2002: Esce il primo album: "Dennis", copie vendute 38.000.Prodotto da Sugar s.r.l. e distribuito da Universal. 2003 Secondo singolo: "Hey ( tienimi forte)" Prima tournèe estiva in 33 tappe italiane. 2005: Esce il primo singolo anticipazione del secondo album "Io credo in te": "Non basti tu" Giugno 2005: Esce il secondo album completo da solista: "Io credo in te".Undici brani melodici e armoniosi.Collaborazioni prestigiose: Gatto Panceri, Red Canzian, Peter Felisatti, Alberto Raduis e Simone. L'album è prodotto dall'etichetta Solomusicaitaliana. Dennis, insieme al suo chitarrista Amir Karalic, si firma autore di due brani. Agosto 2005:Terzo singolo estratto: "Grazie (a te)" Settembre 2005: Duetto con Claudio Baglioni, nel brano "Mille giorni di te e di me" al festival "O' scià" di Lampedusa. Special dedicato a Lucio Battisti con la riproposizione di "Il tempo di morire", inciso nella compilation dedicata. 27 ottobre 2005 DISCO D'ORO per le 40.000 copie vendute di "Io credo in te". Estate 2006:Tournèe estiva, 25 tappe italiane.2007 Registrazione e stampa del nuovo album "Buone Sensazioni" prodotto, arrangiato e realizzato da Fausto Cogliati. L'album è stato anticipato dal singolo "Come Bambi" che entra nella classifica di vendita del cd singoli Top of the Music - AC Nielsen.Dal 2008 in Tournèe italiana. Lavora alla realizzazione di due progetti discografici.Radio: 2004 Entra a far parte del network Radio Italia Solomusicaitaliana.Affianca Paola Gallo nello speciale programma radiofonico "Funky & Duck" per 4 puntate.Campagne e Pubblicità 2002 Partecipazione al Tim Tour. Protagonista campagna pubblicitaria e promozionale per Tim.