Nuovo singolo per i Mellow Mood

I Mellow Mood annunciano l’uscita di un nuovo singolo, intitolato ‘Mr. Global’, con la partecipazione dell’artista giamaicano Kabaka Pyramid. Il brano è pubblicato dalla label indipendente La Tempesta Dub, diretta dagli stessi Mellow Mood, in collaborazione con l’etichetta statunitense Ineffable Records.



Il video ufficiale è uscito il 6 ottobre 2020, ed è on-line sul canale YouTube della band pordenonese.

Il video è stato girato a Kingston, in Giamaica, lo scorso febbraio. La clip è stata diretta e prodotta da Samo, giovane regista giamaicano già visto all’opera con, tra gli altri, Jah9 e Chronixx e il quale in passato ha già girato, sempre per la reggae band italiana, sia “Everything She Want” che “One Night”. Il fotografo spagnolo Fernando F. Hevia si è occupato delle riprese di questa clip, ispirata ai film d’azione giamaicani degli anni ’80. “È stato divertente girare il video,” afferma la band, “soprattutto in quei giorni molto spensierati, prima che la pandemia Covid-19 colpisse tutto il mondo, e abbiamo trascorso momenti meravigliosi a Kingston!”.



La canzone è prodotta da Paolo Baldini, produttore abituale dei Mellow Mood, e può vantare la presenza al basso di Jah David di Zion I Kings, già candidato ai Grammy Awards per il proprio lavoro con Snoop Lion. Arrangiata su un ‘riddim’ molto potente, ispirato al roots giamaicano dei primi anni ’80, la canzone esprime le opinioni di Mellow Mood e Kabaka Pyramid su una varietà di argomenti che influenzano gli sviluppi geopolitici del mondo contemporaneo, spaziando dai fenomeni migratori agli squilibri economici, all’interno del sempre attuale tema della globalizzazione.