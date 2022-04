Nuovo singolo per l'orchestra 1000Streets attesa al Festival di Majano

Venerdì 22 luglio, al Festival di Majano, sarà l’orchestra 1000Streets, ensemble messosi in luce negli ultimi anni grazie alla capacità di spaziare dal repertorio classico per big band al jazz moderno, strizzando al contempo l’occhio all’elettroswing, a inaugurare l'edizione 2022 della rassegna friulana. Martedì 12 aprile, il nuovo singolo “Hit the Road Jack” sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali. Un classico per formazioni orchestrali, ma il giro armonico e la struttura stessa hanno suggerito alla 1000Streets un groove più moderno. In questa versione protagoniste sono le stupende voci di Gianjoe (Gianluca Sticotti) e Angelica (Angelica Zacchigna). La produzione è a cura di Denis Zupin e Martin Dequal, arrangiamento di Riccardo Pitacco, mix e master affidati a Davide Linzi, per etichetta Epops Music.

Quest’estate la 1000Streets si esibirà dal vivo con “Electro Way”, uno show completo e musicalmente ricchissimo, impreziosito ulteriormente dalle coreografie esplosive di Giorgia Kero e Alice Cenzon.