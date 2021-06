Old Boy, il capolavoro di Park Chan-Wook al cinema

A sedici anni dalla prima uscita, torna al cinema nella versione restaurata in 4K Old boy, il capolavoro di Park Chan-Wook vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2004. Un film originale, teso, dal forte impatto visivo e ricco di colpi di scena, che ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo con la sua potenza immediata, suggestiva e visionaria. Il film sarà in programma al Visionario da domani mercoledì 9 giugno, sia in versione originale sia in versione italiana.



Considerato oggi punta di diamante del cinema coreano, vero film di culto nel panorama cinematografico internazionale, Old boy è un film di vendetta per antonomasia: attraverso i due protagonisti Park Chan-wook ci fa riflettere sulla sua necessità catartica, ma al contempo sulla sua inutilità.



Oh Dae-su viene rapito e rinchiuso in una prigione privata, senza sapere per quanto tempo vi rimarrà. Dopo quindici anni viene rilasciato e ha un unico desiderio: vendicarsi. Ma deve scoprire chi lo ha rapito e perché. La giovane Mido lo aiuterà a risolvere il mistero ma la scoperta della verità sarà per lui solo l’inizio del suo incubo più atroce…



Per maggiori informazioni sulla programmazione e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per la visione dei film è obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).