Old Generation di Charlie Brown a Lignano

Gli appassionati dei colorati vestiti a fiori, dei pantaloni a zampa di elefante, sandali con tacco, occhiali tondi e giganti e bandane non perderanno nemmeno quest'anno la possibilità di divertirsi in compagnia e in totale sicurezza. Alla discoteca Mister Charlie di Lignano Riviera (Ud), infatti, sta per arrivare un'altra serata promossa anche dagli amici del Ceghedaccio, che stavolta porta l'energia della musica pop e dance direttamente al mare per una serata all'insegna dei “figli dei fiori”.



Il 14 agosto, quest’anno per la prima volta anziché il 15, nell'elegante giardino esterno del noto locale, andrà in scena l'immancabile appuntamento con la Old Generation di Charlie Brown, che così torna ad animare la più grande località balneare della regione con una festa in cui risuoneranno le musiche italiane e internazionali degli anni ruggenti come quelle di Gloria gaynor, James Brown, Bee Gees, Kool & the Gang, The Tramps, Donna Summer, Eart Wind & Fire, Diana Ross, Barry white, ma anche Snap, Madonna, La Bouche, Ice Mc, Michael Jackson, Lil Louis, Frankie Knucles, Queen, Doors e molti altri ancora.



La serata dal mood vintage nella prima parte, sarà miscelata nei generi e nel groove in un crescendo fino ai giorni nostri e, a fine serata, alle hit italiane e non solo. A dare vita a questo vero e proprio viaggio della musica in vinile originale anni Settanta, Ottanta e Novanta saranno Renato Pontoni, Tommy de Sica e Carlo P. Una serata aperta a tutti con l'obiettivo di far divertire giovani e meno giovani.



Le porte della discoteca lignanese si apriranno alle 21.30 su prenotazione e fino a esaurimento posti. Per informazioni, prenotazioni o per riservare dei tavoli è possibile telefonare ai numeri 345 2655945 e 335 6899446.