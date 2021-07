Olimpiadi di Tokyo, un concerto per gli atleti Fvg

La Fanfara Olimpica di John Williams, poi Giovanni Gabrieli, infine il coro con un pezzo originale di Marco Maiero e il bis finale con la struggente A planc cale il soreli.

E' il programma del concerto di benvenuto che i ragazzi del Music System Italy-Japan, diretti dal friulano Ottaviano Cristofoli, dedicheranno domani a Tokio agli atleti regionali in gara alle olimpiadi.

L’evento, che sarà trasmesso in streaming dalle 17 di domani sul sito www.musicsystemitaly.eu e sabato in differita sulle frequenze di Telefriuli, è organizzato dal Fogolâr Furlan di Tokyo e dall’ Ente Friuli nel Mondo, con il sostegno della Regione, di Promoturismo Fvg, della Fondazione Friuli, del Comune di Udine e del Coni. Obiettivo, oltre che salutare la pattuglia olimpica del Fvg, che non potrà purtroppo partecipare all’evento per le rigide misure anti-contagio adottate in occasione dei Giochi, anche promuovere il turismo Fvg sul mercato giapponese.

Anima del concerto e del Music System Italy-Japan il musicista di Tavagnacco Ottaviano Cristofoli. Prima tromba della Japan Philarmonic Orchestra, Cristofoli vive in Giappone dal 2009 ed è stato il fondatore del Fogolâr Furlan di Tokyo.