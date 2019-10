Oltre 300 abbonati al teatro Ristori

La campagna abbonamenti del Teatro Ristori di Cividale del Friuli sta registrando degli ottimi risultati. “Molti gli affezionati che hanno riconferm ato l’abbonamento anche per la stagione 2019-2020, segno del lavoro di fidelizzazione che abbiamo operato, curando il nostro pubblico e ascoltandone le esigenze - afferma l’Assessore alla Cultura Angela Zappulla – Ma il pubblico del Teatro Ristori è in continua espansione e siamo già a quota 300, anche grazie all’interessante e apprezzabile proposta di spettacoli di quest’anno, scelti in collaborazione con l’ERT. Il Ristori non vede l’ora di accogliere a braccia aperte nuovi elementi nella sua grande famiglia”.



Da martedì 8 a sabato 12 ottobre, dalle 17 alle 19, gli ultimi giorni per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti.



Successivamente per info, prevendita biglietti ed eventuali nuovi abbonamenti tutti i lunedì fino al primo spettacolo (13 Novembre) dalle 9 alle 12