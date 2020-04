Oltre 70 artisti uniti per la Protezione civile Fvg

Si chiama 'Un mondo nuovo e diverso' ed è un brano collettivo, realizzato tra i mesi di marzo e aprile, in pieno isolamento, da più di 70 artisti che, ognuno dalla propria abitazione, hanno collaborato alla realizzazione di testo e musica. Nel progetto è stata coinvolta gran parte della comunità degli artisti del Friuli Venezia Giulia, ma anche altri italiani residenti all'estero.

Per il risultato finale, sono state 'fuse' assieme oltre centro tracce audio, più di 70 video realizzati in casa e 15 idee per la stesura del testo definitivo. Il contributo di ogni singolo artista, insomma, ha portato a questo enorme risultato. Il brano è stato utilizzato come sigla dell'evento in streaming denominato STREAM-AID, per raccogliere donazioni in favore della Protezione Civile del Fvg.

'Un mondo nuovo e diverso' si più ascoltare su spotify e Apple Music.

Si possono effetturare le donazioni tramite eppela, in cambio di una "ricompensa"; tramite paypal o con bonifico con la causale "STREAMAID" all'iban IBAN: IT56G0887702200000000342202.

Le musiche sono di Francesco Cainero, i testi di Massimiliano Cernecca, Raffaele Prestinenzi ed Elisa Bombacigno, la produzione di Aljosa Gergolet, il mix è a cura di Hugo Tempesta, il mastering di Ricky Carioti, mentre il video editing è firmato da Massimiliano Pizzulin.