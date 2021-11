Il Duomo di Tolmezzo ospita domenica 14 per I concerti di San Martino un’ampia formazio - ne composta da Fvg Orchestra e Coro del Fvg diretti da Paolo Paroni, per ricordare il compianto compositore Giovanni Canciani – ideatore della rassegna - con un programma apposito che va da Mozart ad opere dello stesso Can - ciani, anche in prima esecuzione.