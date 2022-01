Omaggio a David Bowie di Morgan e i The White Dukes

Un tributo alla musica e alle tante anime di uno degli artisti più iconici, controversi e affascinanti degli ultimi 50 anni: sabato 8 gennaio alle 20.45 il Teatro Verdi di Gorizia ospiterà A David Bowie Tribute - Morgan feat. The White Dukes, primo appuntamento del 2022 del cartellone di Musica e Balletto. L’omaggio del Teatro Stabile del Veneto arriva a 75 anni esatti dalla nascita del Duca Bianco e a sei dalla sua scomparsa. Un’iniziativa accolta con entusiasmo da Morgan, per il quale eseguire la musica di David Bowie e raccontare le sue gesta e aperture visionarie è un gesto quasi dovuto, con l’illustrazione della sua vita attraverso le sue facce e suoi travestimenti. Ad accomunare i due artisti la bellezza immortale, la creatività libera ed estrema, la teatralità intrinseca e quell’essenza tra Eros e Thanatos che li mitizza. L’esibizione di Morgan ed i The White Dukes vuole essere una condivisione tra coloro che riconoscono in Bowie una forma d’arte contaminata che si può definire “teatro del rock”, con pezzi che forse quasi nessuno conosce che dimostrano l’elevata capacità di rendere la diversità in arte unica e affascinante. Insieme al cantautore, polistrumentista, musicista compositore, scrittore e critico musicale italiano, fondatore e frontman dei Bluvertigo, nonchè reduce da Ballando con le stelle. le voci e gli strumenti dei White Dukes: Luigi Buggio alle tastiere, Alessandro De Crescenzo alla chitarra, Marco Vattovani alla batteria, Max Pasut al basso, Clara Danelon “Klara” e Andrea Pegoraro voci e cori.



La biglietteria (via Garibaldi, 2/a - tel. 0481.383601) è aperta da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30. I biglietti sono disponibili anche su Vivaticket. Da lunedì 3 gennaio prende il via anche la vendita dei carnet. L’accesso in sala è consentito solo ai possessori di green pass rafforzato e come disposto dal Decreto Legge in vigore dal 24 dicembre sarà necessario indossare la mascherina FFP2. All’ingresso sarà misurata agli spettatori la temperatura corporea.