Omaggio a Franco Battiato a Pordenone

Le Meccaniche Celesti Quintet, venerdì 24 settembre alle 20.45, nel Chiostro Casa Madonna Pellegrina a Pordenone, presentano il concerto 'Omaggio a Franco Battiato'.



Le Meccaniche Celesti Quintet è un nuovo ensemble di musicisti del pordenonese, nato per rendere omaggio al percorso artistico di Franco Battiato. Dopo la prima data assoluta sold-out il 10 settembre nella cornice del Chiostro del Santuario Madonna di Strada a Fanna, il quintetto si esibisce in un concerto live a Pordenone il 24 settembre 2021 alle ore 20.45. Il chiostro della Casa Madonna Pellegrina, sede della Caritas Diocesana, è la location ospitante, per un concerto-spettacolo multimediale che attraverso musica e immagini ripercorre il percorso di Franco Battiato, non solo dal punto di vista musicale, ma anche filosofico e spirituale. L’omaggio al maestro nasce infatti per ricordare anche il suo ruolo di studioso e grande divulgatore culturale, capace di trasmettere messaggi profondi e complessi attraverso uno strumento a portata di tutti, quello della forma canzone.



Le Meccaniche Celesti Quintet sono Cesare Coletti – chitarre, Roberto Vignandel – batteria, Alberto Busacca – basso, Matteo Biason – tastiere, Giorgio Dell'Agnese – voce.



L’evento è organizzato da Associazione culturale Odeia, nell’ambito del progetto Teatri Associati con il sostegno di Fondazione Friuli, in collaborazione con Caritas Diocesana di Concordia Pordenone e Fondazione Buon Samaritano Casa Madonna Pellegrina.



INGRESSO LIBERO. Per accedere è necessario prenotare il posto scrivendo una email a info@odeia.org. Per accedere è necessaria la certificazione green pass. In caso di maltempo il concerto si terrà nella sala conferenze.