Omaggio a Jim Jarmusch con 'Mystery Train'

La sala d’essai del cinema Ariston, in viale Romolo Gessi 14 a Trieste, gestita da La Cappella Underground, prosegue la programmazione della rassegna “Omaggio a Jim Jarmusch”, sei cult movies in edizione restaurata del filmmaker indipendente americano. Il terzo titolo in cartellone, giovedì 3 settembre alle 16, 18.30 e 21, è “Mystery Train” (Usa, 1989, 113’, versione originale sottotitolata in italiano), con Steve Buscemi, Joe Strummer, Nicoletta Braschi.

Il film racconta tre storie che si svolgono contemporaneamente a Memphis, durante ventiquattr’ore. Una coppia di giovani giapponesi, completamente americanizzati, giunge nella città del Tennessee per visitare i mitici luoghi del Rock, e soprattutto quelli legati alla memoria di Elvis Presley.

Una giovane vedova italiana, in procinto di tornare in patria con la salma del marito, incontra il fantasma di Elvis nella notte. Un trio di balordi capitanati da Johnny (Joe Strummer, ex voce e chitarra dei Clash) finisce nei guai dopo una rapina a mano armata in un negozio di liquori. Presentato in concorso al 42º Festival di Cannes, “Mistery Train” ha vinto il premio per il contributo artistico.



La rassegna “” prosegue nelle prossime settimane, ogni giovedì, con il seguente calendario: 10 settembre “” (Night on Earth, USA, Giappone, Francia, GB, 1991) con Winona Ryder, Gena Rowlands, Paolo Bonacelli, Roberto Benigni, Béatrice Dalle; 17 settembre “” (Usa, 1995) con Johnny Depp e Lance Henriksen; 24 settembre “” (Usa, 2003) con Roberto Benigni, Steven Wright, Steve Buscemi, Iggy Pop, Tom Waits. Informazioni sul sitoe sulla pagina facebook cinema.ariston.trieste