Omaggio a Jim Jarmusch, in sala 'Coffee and Cigarettes'

La rassegna “Omaggio a Jim Jarmusch”, sei cult movies in edizione restaurata del filmmaker indipendente americano, si conclude giovedì 24 settembre nella sala d'essai cinema Ariston gestita da La Cappella Underground, in viale Romolo Gessi 14 a Trieste, con l'ultimo appuntamento del ciclo: in programma, alle ore 16.00, 18.30 e 21.00, il film a episodi “Coffe And Cigarettes” (USA, 2003, 95', versione originale sottotitolata) in edizione restaurata.

Nel cast spiccano i nomi di Roberto Benigni, Steve Buscemi, Iggy Pop, Tom Waits, Cate Blanchett, Bill Murray. Il film è composto da undici cortometraggi, girati da Jarmusch in periodi diversi, legati dal filo conduttore delle conversazioni ai tavoli dei bar contrappuntate dal consumo di caffè e sigarette, con protagonisti attori hollywoodiani e star della musica impegnati in un insieme di gag surreali. Il cortometraggio omonimo, “Coffee and cigarettes”, che dà il titolo all'intero progetto, interpretato da Roberto Benigni e Steven Wright, nacque nel 1986 su commissione del programma televisivo Saturday Night Live.

Il cortometraggio “Somewhere in California” vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 1993. Informazioni sul sito www.aristoncinematrieste.it e sulla pagina facebook cinema.ariston.trieste