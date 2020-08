La sala d’essai del cinema Ariston, in viale Romolo Gessi 14 a Trieste, gestita da La Cappella Underground, prosegue la programmazione estiva con una rassegna “Omaggio a Jim Jarmusch” con sei cult movies in edizione restaurata del filmmaker indipendente americano.

Il primo titolo in cartellone, giovedì 20 agosto alle ore 16.00, 18.30 e 21.00, è “Permanent vacation” (USA, 1980, 75’, versione originale sottotitolata in italiano), film d’esordio di Jim Jarmusch, girato in 16mm come saggio di regia per il diploma alla New York University. In una New York semideserta, non riuscendo a prendere sonno, il giovane Allie decide di uscire e inizia a vagabondare per la città. Le sue peregrinazioni lo porteranno in vari luoghi, dove incontrerà personaggi più o meno bizzarri, fin quando, alle luci dell’alba, si ritroverà addormentato su un tetto. L’incontro con un giramondo, poi, gli farà prendere un’importante decisione. Oltre a scrivere la sceneggiatura, Jarmusch curò anche il montaggio del film, e le musiche con John Lurie.

La rassegna “Omaggio a Jim Jarmusch” prosegue nelle settimane successive, ogni giovedì, con il seguente calendario: 27 agosto “Daunbailò” (Down by Law, USA, 1986) con Tom Waits e Roberto Benigni; 3 settembre “Mystery Train” (USA, 1989) con Steve Buscemi, Joe Strummer, Nicoletta Braschi; 10 settembre “Taxisti Di Notte” (Night on Earth, USA, Giappone, Francia, GB, 1991) con Winona Ryder, Gena Rowlands, Paolo Bonacelli, Roberto Benigni, Béatrice Dalle; 17 settembre “Dead Man” (USA, 1995) con Johnny Depp e Lance Henriksen; 24 settembre “Coffee And Cigarettes” (USA, 2003) con Roberto Benigni, Steven Wright, Steve Buscemi, Iggy Pop, Tom Waits.

Informazioni sul sito www.aristoncinematrieste.it e sulla pagina facebook cinema.ariston.trieste