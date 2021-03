Omaggio a Miran Hrovatin

20 marzo 1994: Ilaria Alpi e Miran Hrovatin vengono assassinati a Mogadiscio, davanti all'hotel Hamana, dopo aver trascorso alcuni giorni nel nord est della Somalia, a Bosaso. In occasione dell’anniversario della sua tragica scomparsa, arriva in streaming su AdessoCinema Saluti da Miran, documentario che racconta la storia e la vita del fotografo e operatore triestino.



Un omaggio diretto da Giampaolo Penco e realizzato dalla casa di produzione Videoest, fondata dallo stesso Miran nel 1990, con cui i suoi colleghi - ma anche gli amici, la moglie Patrizia e il figlio Ian - hanno voluto raccontare e ricordare chi fosse Miran Hrovatin. Un documentario che non è solo un omaggio, ma un pezzetto di storia: oltre alle parole di amici e colleghi raccoglie, infatti, preziose immagini dei reportage di guerra realizzate da Miran, prima in Bosnia e poi in Somalia. Un percorso che ci restituisce la memoria di conflitti troppo in fretta dimenticati, e delle loro vittime, cadute perché potessimo conoscere il mondo, le sue tragedie e le sue ingiustizie.



Saluti da Miran sarà disponibile in streaming da venerdì 19 marzo al prezzo di 3 euro. AdessoCinema è la piattaforma online curata da Cinemazero di Pordenone, Visionario di Udine e Cineteca del Friuli con la collaborazione della Tucker Film. Il catalogo completo (quasi un centinaio di titoli, tra film e documentari, sia recenti sia d’epoca) è disponibile su www.adessocinema.it.