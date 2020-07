Omaggio a Morricone e Petri con 'Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto'

“IL MAESTRO – OMAGGIO A ENNIO MORRICONE”, tributo al geniale musicista italiano premio Oscar, autore di celeberrime colonne sonore come quelle dei film “Per un pugno di dollari”, “I giorni del cielo”, “Mission”, “C'era una volta in America”,“Gli intoccabili”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “The Hateful Eight”, prosegue dopo la serata-concerto della “The 1000 Streets’ Orchestra” al teatro Miela con un secondo appuntamento, organizzato da Bonawentura con La Cappella Underground e associazione Casa del Cinema di Trieste.



Giovedì 16 luglio alle ore 21.00 al cinema Ariston sarà proiettato il classico di Elio Petri "INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO" (Italia, 1970, 115'), interpretato da Gian Maria Volonté e Florinda Bolkan, e accompagnato dalle straordinarie musiche di Ennio Morricone, nella nuova edizione restaurata - Cineteca di Bologna.



Nel giorno della promozione all'ufficio politico, l'ispettore capo della Squadra Omicidi di Roma uccide, in un gioco erotico, l'amante Augusta Terzi e si prodiga a seminare ovunque le tracce della propria colpevolezza: vuole infatti dimostrare a sé stesso e al mondo di essere, in quanto rappresentante del Potere, al di sopra di ogni sospetto e di ogni possibile incriminazione. Uscito indenne dalle indagini, si auto accusa.Vincitore del premio Oscar come Miglior Film Straniero nel 1971, Grand Prix Speciale della Giuria al 23º Festival di Cannes e Nastro d'argento a Gian Maria Volontè, è il primo film italiano sulla politica, realizzato con una straordinaria costruzione all'americana, che rende impeccabile il racconto di Elio Petri, sceneggiato con Ugo Pirro e accompagnato dalle straordinarie musiche di Ennio Morricone.Il film sarà presentato da Leonardo Gandini (DAMS Bologna)Informazioni sul sito www.aristoncinematrieste.it e sulla paginafacebook cinema.ariston.trieste