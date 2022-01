Omaggio a Peter Bogdanovich

La Cappella Underground presenta al cinema Ariston lunedì 17 gennaio un omaggio al regista americano Peter Bogdanovich, recentemente scomparso, con la proiezione del film “PAPER MOON – LUNA DI CARTA” (USA, 1973, 102’) in versione originale sottotitolata alle ore 16.30, 18.45 e 21.00.

Il film è una favola “on the road” sull'amicizia, ispirata al cinema degli anni ‘30 e '40 e alle opere di Frank Capra, girata in bianco e nero con la fotografia di László Kovács e con protagonisti Ryan e Tatum O'Neal, padre e figlia nella vita: la giovanissima attrice vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Nell'America della Grande Depressione, Moze, venditore ambulante di bibbie, e una bambina di nove anni che forse è sua figlia, si arrangiano come possono mettendo a segno piccole truffe. Alla comitiva poi si aggiunge Trixi, artista da baraccone che intende sfruttare Moze. La bimba si chiude in se stessa, ma poi riesce ad allontanare l'arrivista. Gli esterni del film furono girati tra il Kansas e il Missouri.



Peter Bogdanovich, nato nello Stato di New York nel 1939 e scomparso il 6 gennaio 2022 all'età di 82 anni, figura unica nel mondo del cinema, ha iniziato la carriera come giornalista ed è presto emerso come uno dei principali registi della New Hollywood e come uno dei più significativi filmmaker americani della sua generazione. Sceneggiatore non accreditato per "The Wild Angels" (1966) di Roger Corman, Bogdanovich ha esordito alla regia con "Targets" nel 1968, pellicola ammirata da Scorsese e Tarantino. Il film successivo "L'ultimo spettacolo" (“The Last Picture Show", 1971), è stato acclamato come un classico del filone "coming-of-age": girato in bianco e nero su suggerimento di Orson Welles, e ambientato nel Texas degli anni '50, ha segnato gli esordi di Cybill Shepherd, Jeff Bridges, Ellen Burstyn e Timothy Bottoms, ottenendo otto candidature agli Oscar. Bogdanovich ha ottenuto altrettanto successo con la screwball comedy "Ma papà ti manda sola?" ("What’s Up, Doc?", 1972), ispirata allo stile di Vincent Minnelli, e "Paper Moon – Luna di carta" (1973), omaggio al cinemaamericano degli anni '30 E ‘40. Tra i suoi titoli più significativi degli anni '80 e '90, la commedia giallo-rosa "...e tutti risero" (“They All Laughed”, 1981), con protagonisti Audrey Hepburn e Ben Gazzara; "Dietro la maschera" (“Mask”, 1985), sui temi dell'handicap, con Cher ed Eric Stoltz; "Rumori fuori scena” (“Noises Off”), 1992), adattamento dell'acclamata commedia di Broadway scritta da Michael Frayn; "Quella cosa chiamata amore" (“The Thing Called Love”, 1993), con River Phoenix (alla sua ultima interpretazione) e Sandra Bullocknel ruolo di un'aspirante star della musica country. L'ultimo film, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, è stato "Tutto può accadere a Broadway" (“She's Funny That Way”, 2014). Bogdanovich è noto anche per il suo ruolo come attore nella serie HBO "The Sopranos" e per l'interpretazione nel leggendario film perduto del suo amico Orson Welles "The Other Side of the Wind". E' stato inoltre un eminente storico del cinema, autore di monografie su maestri come Howard Hawks e Alfred Hitchcock, e ha realizzato preziosi commenti audio per le edizioni home-video dei film di Fritz Lang e John Ford.