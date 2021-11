Omaggio a Sergio Endrigo, con Simone Cristicchi e la Fvg Orchestra

Un intenso ed emozionante omaggio a un artista che ha lasciato un repertorio indimenticabile, Sergio Endrigo: questo è Canzone per te, lo spettacolo esclusivo che riporterà venerdì 3 dicembre alle 20.45 Simone Cristicchi al Teatro Verdi di Gorizia. Al suo fianco ci sarà la FVG Orchestra, diretta dal maestro Valter Sivilotti.



“Canzone per te è il mio personalissimo, umile omaggio a Sergio Endrigo. Sarà per me un grande onore ricordare questo artista straordinario, che ha lasciato un repertorio di canzoni meravigliose, ancora oggi cantate e conosciute da tutti. Sarà un concerto veramente emozionante, da vivere insieme, finalmente”, spiega il cantautore, attore e scrittore, che aveva coinvolto Endrigo nel suo primo album “Fabbricante di canzoni”. Insieme i due hanno inciso il duetto “Questo è amore”.



Con l’omaggio al cantautore polesano, Cristicchi rinsalda così il legame con l’Istria e con le nostre terre nato proprio in occasione di Magazzino 18, lo spettacolo teatrale col quale ha portato all’attenzione nazionale la tragedia dimenticata dell'esodo istriano. Si rinnova inoltre il sodalizio artistico col maestro Sivilotti, che ancora una volta accompagnerà Cristicchi curando l’arrangiamento dei brani e dirigendo l’orchestra regionale di 40 elementi.



Un'occasione dunque per riascoltare i grandi successi di Sergio Endrigo:, come "Era d'estate", "Io che amo solo te", "Lontano dagli occhi", "Canzone per te", ma anche alcuni dei titoli più amati del repertorio di Cristicchi, da "Vorrei cantare come Biagio Antonacci" a "Mi manchi", da "Ti regalerò una rosa" ad "Abbi cura di me", senza dimenticare "Magazzino 18".