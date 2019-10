Omaggio a una visione, il cinema che aiuta a capire la società

Proiezioni, masterclass, tavole rotonde, incontri, camminate sui luoghi dei set cinematografici, mostre e installazioni dal 13 al 20 ottobre, con sette tappe tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, per la 20a edizione del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione, organizzato dal Kinoatelje. Ancora una volta si supereranno i confini fisici, mentali, linguistici e artistici, con la volontà di andare oltre il conosciuto e favorire lo sviluppo di nuove prospettive, con tanti eventi fuori dalle sale. L’inaugurazione domenica 13 in Piazza Transalpina tra Gorizia e Nova Gorica, con l’apertura dell’installazione Camera Obscura, caratterizzata dall’idea di creare uno spazio transfrontaliero comune, avvicinandosi alla visione del fondatore del Kinoatelje, il sociologo e critico Darko Bratina (1942-1997), secondo cui il film è il mezzo migliore per comprendere società, storia e cultura.



Il premio a lui intitolato verrà consegnato quest’anno alla regista britannica Kim Longinotto, una delle più importanti documentariste degli ultimi trent’anni, che ha diretto, girato e prodotto più di venti film, sottolineando il ruolo della donna nella società contemporanea in modo diretto e discreto, con uno sguardo compassionevole ma politicamente consapevole. La cerimonia di premiazione mercoledì 16 al Palazzo del cinema di Gorizia. Il festival prevede un percorso monografico tra i documentari della regista, sinonimo di resistenza alle ingiustizie, in particolare l’ultimo Shooting the Mafia, ritratto sulla vita e il lavoro della fotografa e attivista politica Letizia Battaglia, ospite a Lubiana e Trieste. Un altro premio verrà assegnato agli autori dei migliori film della nuova sezione del Festival, Primi voli, dedicata ai giovani sperimentatori di nuovi linguaggi cinematografici.