Omaggio a una visione, masterclass con Srdan Golubović

E' stata presentata al pubblico italiano la ventunesima edizione per il Premio Darko Bratina che anche quest’anno verrà consegnato dall’associazione Kinoatelje ad un autore capace di rappresentare la società contemporanea offrendo allo spettatore l'opportunità di riflettere sulle ingiustizie sociali e le anomalie del nostro tempo. Il riconoscimento verrà consegnato martedì 6 ottobre a Nova Gorica nell’ambito del Festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione, in programma dal 2 all'11 ottobre 2020 in sette località tra Italia e Slovenia: Gorizia, Nova Gorica, Lubiana, Udine, San Pietro al Natisone, Trieste e Isola.



Il festival, organizzato in collaborazione con una fitta rete di partner, offrirà una ricca selezione di proiezioni gratuite, conferenze, incontri formativi, concerti, seminari e altri eventi. La sua natura è come sempre monografica e si concentrerà sulle opere del premiato di quest'anno: il regista, produttore e professore di regia cinematografica Srdan Golubović, il cui lavoro è stato ampiamente riconosciuto in vari festival cinematografici internazionali.



sono anche stati, selezionati dalla giuria composta da. La vincitrice, con il suo(FR). Il suo lavoro è una miniatura grafica sulla comunicazione. Attraverso i suoi segni di matita ben temperata colpisce con precisione un tema di grande rilevanza nel nostro presente. Questo piccolo film di animazione, utilizzando le linee di uno schizzo ed una messa in scena semplice ma intelligente, offre spunti di grande riflessione e complessità sul binomio sentire – ascoltare l’altro, sia esso dall’altra parte di uno schermo o semplicemente dall’altra parte del tavolo, sulla necessità di rompere gli schemi quando si è sintonizzati su diverse lunghezze d’onda, sui rapporti umani e sul significato dello stare insieme al giorno d’oggi.La giuria ha inoltre deciso di onorare la grande diversità e qualità della selezione di film in competizione assegnando tre menzioni speciali. La prima menzione speciale va al film di finzione, per aver proposto un racconto che si offre a diversi livelli di lettura e per il suo preciso approccio concettuale a livello registico e l’efficace uso della commedia nel mettere in luce un importante messaggio politico. La seconda menzione speciale va al poetico documentario etnologico in grado di mostrare uno spazio-tempo unico ma anche universale:. Ultimo solamente in ordine di menzione e non di merito il film-poema sperimentale e minimalisticoper la capacità di aver immortalato il reale e il metafisico attraverso uno sguardo d’inquietudine.L’equipe che ha formato il programma dei Primi Voli è composta daUn'altra novità dell'edizione di quest'anno è anche la sezione dei videoclip musicali, curata da Sara Brollo.La scelta non è stata facile, ma la vittoria è stata portata a casa dal video No Walk, No Talk di Neli Maraž.Il fitto programma della parte italiana prosegue martedì conche guiderà il tradizionale masterclass al Kulturni dom di Nova Gorica dove alle 19.30 sarà insignito con il. Dopo la cerimonia ci sarà la proiezione di diversi suoi lavori tra cui spicca l'anteprima slovena del film Father (2020) che verrà presentato nella prossima edizione del Trieste Film Festival, dove l’autore è stato già apprezzato con i suoi film durante le precedenti edizioni della rassegna.dove, alle 20, verrà di nuovo proiettato il film Krugovi di Srdan Golubović e i film vincitori della sezione "Primi Voli/Prvi Poleti/First crossings". Quest'ultimo segmento della manifestazione prevede, oltre alle proiezioni, seminari, serate musicali, conferenze e molto altro. Lanciata nel 2018 questa sezione, oltre che un concorso, è anche una piattaforma web che esplora i lavori di giovani autori promettenti e innovativi che osano sperimentare cercando un proprio linguaggio cinematografico.saranno protagonisti della serata che inizierà alle 20.30 e che si concluderà con la presentazione al pubblico locale del film Klopka. Gli stessi titoli vincitori saranno proposti anche il giorno successivo al Teatro San Giorgio di Udine a partire dalle 18. Nella stessa giornata della sezione Primi Voli si potranno vedere anche i videoclip musicali e dei lavori di video-poesia realizzati quest'anno.