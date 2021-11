Il tango di Piazzolla è di scena al Comunale, venerdì 19 novembre alle 20.45, con il concerto Omaggio ad Astor Piazzolla – nel Centenario della nascita. La rassegna “ControCanto”, dedicata alla musica contemporanea e ai diversi generi, apre nel segno della calda espressività argentina sulle note del rappresentante del Tango Nuevo, Astor Piazzolla. Nel Centenario della sua nascita (Piazzolla nasce a Mar del Plata l’11 marzo 1921), il grande bandoneonista Mirko Satto - affiancato dal quintetto d’archi composto da Massimiliano Tieppo (violino), Gianpiero Zanocco (violino), Massimiliano Simonetto (viola), Simone Tieppo (violoncello) e Daniele Carnio (contrabbasso) - concerta un sofisticato tributo all’immortale compositore riformatore del tango e strumentista d’avanguardia.



“Dieci per cento tango, novanta per cento classica contemporanea", così diceva della sua musica Piazzolla, musicista che ha dischiuso i piani nobili dell'arte, conferendo al tango argentino rispettabilità estetica e dignità concertistica. Las cuatro estaciones Portene, composte tra il 1965 e il 1970, restituiscono la varietà di toni e colori dello scorrere delle stagioni attraverso i cambi di ritmo: tutta la tenerezza e l’intensità del tango ispirate alla ricchezza e alla mutevolezza della natura. Da Oblivion ad Adios nonino, fino a Milonga de l'Angel, è una cavalcata attraverso il miglior repertorio del compositore argentino, che dal tango nato nei barrios di Buenos Aires ha saputo distillare un suono moderno e originale, in cui la tradizione si combina con il jazz e l'avanguardia colta.



