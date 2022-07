Omar Sosa per il 'risveglio' di Nei Suoni dei Luoghi

Conto alla rovescia per il via alla 24° edizione del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi. Protagonista domenica 3 luglio di un evento del tutto eccezionale sarà il pianista cubano di fama mondiale Omar Sosa. Non un semplice concerto ma un percorso che parte da tre punti diversi per giungere all’alba camminando alla venue vera propria, ancora da scoprire, per un’esperienza unica fra musica, cammino e natura.

I ritrovi per il pubblico saranno alle 06:30 del mattino in Piazzale del Cimitero di Martignacco, nel Piazzale del Municipio di Moruzzo o al Castello di Villalta di Fagagna. Da qui partirà una passeggiata di circa 40 minuti che porterà nel luogo prescelto come teatro dell’evento. Il concerto è organizzato nell’ambito del progetto “AURORE - 10.000 passi tra musica e natura”, con la direzione artistica di Francesco Bertolini, che ha l’obiettivo di dare spazio alla musica in mezzo alla natura. Il circuito AURORE è realizzato grazie al contributo dei Comuni di Martignacco, Fagagna e Moruzzo, con il supporto di Fondazione Friuli e di PromoTurismoFVG. Si consiglia di portare cuscino o plaid per sedersi sull’erba.

Pianista eccezionale, poliglotta musicale che unisce i continenti, Omar Sosa, tra l’utopia e la realtà, è un’allegoria dello scambio artistico universale. “Senses” è una nuova tappa di un viaggio fra sentimenti ed emozioni vissuti in prima persona e talmente forti da far nascere l’esigenza di condividerli con altri. L’album è nato all’Experimental Media and Performing Arts Center di Troy: Sosa era stato invitato a prendere parte a una residenza artistica insieme alla danzatrice e coreografa dello Zimbabwe Nora Chipaumire, per comporre la musica di un pezzo di teatro—danza in parte ispirato alla vita della cantante sudafricana Miriam Makeba. Racconta lo stesso Sosa: “Non ho potuto resistere e sono rimasto nello studio per ore, improvvisando. Ho pensato a ciò che stava succedendo nella mia vita: stavo attraversando un momento molto difficile dal punto di vista emotivo. Ma come si dice, tutto succede per una ragione, e grazie a questo momento duro nella mia vita personale, ho avuto l’opportunità di restare solo con le mie paure e con i miei dubbi, così come con i miei antenati e con gli Spiriti”. I due prossimi appuntamenti mattutini del circuito AURORE saranno il 9 luglio a Moruzzo con Daniele di Bonaventura e il suo bandoneon e il 17 luglio a Fagagna con il duo composto da Federico Missio (saxofoni) e Francesco De Luisa (pianoforte).

Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo e con il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.