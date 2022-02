Omicidio Regeni, la Scala di Milano rinuncia alla tournée in Egitto

La Scala di Milano non andrà in tournée in Egitto e Medio Oriente. La decisione è arrivata dopo l’altolà dei sindacati, che hanno fatto riferimento alla ‘questione politica’ sull’omicidio di Giulio Regeni, oltre al caso ancora aperto di Patrick Zaki.

I rappresentanti dei lavoratori del teatro hanno fatto anche riferimento allo striscione giallo appeso in piazza Scala, sulla sede del Comune, che chiede verità sull’uccisione del ricercatore friulano.

I genitori di Giulio, Claudio Regeni e Paola Deffendi, hanno commentato: “Dai lavoratori un segnale di responsabilità. Speriamo che in tanti seguano il loro esempio”.