On line per Folkest 'Orcolat '76'

Il 6 maggio 2020, in occasione del 44° anniversario del terremoto del '76 che scosse il Friuli Venezia Giulia, sulla pagina Facebook di Folkest, dalle ore 6 saranno pubblicati alcuni spezzoni video salienti dello spettacolo "Orcolat '76", il racconto del sisma scritto da Simone Cristicchi e Simona Orlando, interpretato dallo stesso cantautore romano insieme con Francesca Gallo e con la partecipazione straordinaria di Maia Monzani.



Fortemente sostenuto dalla Provincia di Udine insieme alla Città di Gemona del Friuli, che ha coinvolto importanti eccellenze del territorio in ambito musicale come la Mitteleuropa Orchestra e il Coro del Fvg (preparato dal Maestro Cristiano Dell’Oste) entrambi diretti dal Maestro Valter Sivilotti, e realizzato in collaborazione con Folkest e l’associazione Canzoni di Confine, lo spettacolo fu interamente ripreso nell'anno 2016 nel duomo di Gemona del Friuli da Folkest Film, per la regia di Claudia Brugnetta, e sono davvero molte le persone che hanno manifestato il desiderio di rivedere quest'opera che narra attraverso molte testimonianze, la storia della tragedia e della rinascita del Friuli Venezia Giulia dopo il sisma.



La messa on line, gratuitamente fruibile, di alcuni momenti salienti dello spettacolo è uno degli eventi calendarizzati da Folkest in attesa di poter incontrare il suo pubblico dal vivo e per il 2021 in occasione dei 45 anni dal terremoto, Folkest sta già lavorando per proporre un significativo evento che potrà svolgersi proprio a Gemona del Friuli.