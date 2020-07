Online anche il Piccolo Festival dell’Animazione

Organizzato ogni anno in diverse location della regione da Viva Comix di Pordenone, anche il Piccolo Festival dell’Animazione del Friuli Venezia Giulia partecipa a #iorestoinsala attraverso una rassegna di film d'animazione di autori italiani contemporanei. Da giovedì 2 arrivano al cinema, anche se solo in streaming, i cortometraggi d’animazione di qualità premiati nei circuiti dei festival internazionali, grazie alle sale affiliate all'iniziativa.

Per vedere i film occorre acquistare attraverso le consuete modalità di prenotazione nelle biglietterie online a cominciare dal circuito della Cineteca di Bologna il proprio "posto in sala" e guardare così da casa la selezione. Il programma sarà introdotto alle 17.30 nella rubrica "Cineclub a distanza" curata dalla Cineteca di Bologna.

Le associazioni OTTOmani e Viva Comix, che da anni seguono da vicino il lavoro degli autori raccolto nelle antologie "Animazioni italiane", hanno selezionato per il programma "Corti e Animati" dodici film realizzati da autori riconosciuti come Roberto Catani a Michele Bernardi, ai più giovani Valerio Spinelli e Alessia Travaglini.

La specificità del cinema d'animazione autoriale è il carattere originale e poetico della scelta di soggetti e tecnica d'esecuzione, spesso artigianale, come il classico disegno animato. Tra tutti l'omaggio a Manfredo Manfredi, maestro storico dell'animazione in Italia, che ha sperimentato fin dagli inizi degli anni '60 con gli sketch nel mitico "Carosello" e la cui carriera è culminata con la nomina all'Oscar.

Nella carrellata di corti che si potranno "sfogliare" come le pagine di una rivista, a differenza della visione di un unico lungometraggio, si passerà dal film su pellicola di Vincenzo Gioanola, alla puppet animation di Beatrice Pucci, dal disegno animato di Elisa Talentino, al cut out di Martignoni, Steinmetz e Francesco Vecchi, al 3D di Dario Imbrogno e Igor Imhoff.

Alcuni dei nomi sono già noti a chi segue il Piccolo Festival dell'Animazione, che ha avuto il piacere di ospitarli, sia come partecipanti alle sezioni dei film in competizione, sia come membri della giuria del festival, che sta preparando la prossima edizione, a dicembre, con grandi novità.

Paola Bristot, presidente dell'Associazione Viva Comix e direttrice artistica del Piccolo Festival dell'Animazione, sta completando il programma con lo staff che la circonda e selezionando i film iscritti alla call entry condivisa con Animateka Film Festival, con scadenza a metà agosto, nela speranza di uno svolgimento normale per questa 13a edizione, che vedrà il PFA come sempre diffuso in varie sedi del Friuli Venezia Giulia: Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Dobia di Staranzano e Muggia.