Online arriva il Miela Music Contest

La musica nonostante la pandemia. È questo l’intento del Teatro Miela/Bonawentura, che in questi tempi difficili e sfortunati - soprattutto per il mondo dello spettacolo e della cultura - vuole offrire alle band della Regione Friuli Venezia Giulia la possibilità di diffondere e far conoscere la loro musica e le loro canzoni.



Da qui l’idea di questo contest musicale on-line per composizioni originali, che vuole sbloccare l’immobilità in cui è costretto tutto il mondo dello spettacolo, un “segnale di vita” come direbbe Battiato. Le band selezionate avranno ciascuna a disposizione il palco del Teatro Miela e il suo comparto tecnico per un’intera giornata, nella quale potranno approntare l’esibizione finale (durata massima 30 minuti) che verrà filmata e successivamente trasmessa on-line attraverso i canali social del Teatro Miela (YouTube, Facebook, Instagram). L’obbiettivo è offrire l’occasione di partecipare, in totale sicurezza, a un evento speciale, in un contesto attuale molto particolare, a gruppi musicali della Regione Friuli Venezia Giulia, di diversa provenienza artistica, musicale e culturale.



Al contest potranno partecipare band musicali (max 6 componenti, senza limiti di genere musicale o nazionalità) residenti in Friuli Venezia Giulia, i cui componenti non superino i 35 anni di età (da intendersi come età media massima), che presentino brani originali, sia strumentali che in forma di canzone. Le esibizioni dovranno essere unplugged. Il contest si svolgerà in due fasi distinte, una preselezione selezionata dal comitato artistico di Bonawentura sc, che valuterà il materiale pervenuto, entro il 18 marzo 2021. Dal 19 marzo al 31 marzo 2021 si terranno le esibizioni. Ai concorrenti verrà messo a disposizione il palcoscenico del Teatro Miela compreso di service audio/luci, fonica e riprese audio/video. Mentre il backline verrà messo gentilmente a disposizione da Musicali Rossoni s.r.l. di Trieste.A fine festival, la giuria, coordinata dal giornalista e critico musicale Carlo Muscatello, con i colleghi Elisa Russo e Furio Baldassi, proclamerà la band vincitrice. Per partecipare al contest è necessario inviare la domanda correlata di documentazione entro le ore 23:59 del 10 marzo 2021 a teatro@miela.itLa partecipazione al contest è gratuita. Per scaricare il bando e i suoi allegati consultare il sito www.miela.it