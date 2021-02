Online la Giornata della cultura slovena

Mercoledì 10 febbraio 2021, con inizio alle ore 18.00, si terrà sui profili Facebook del Kulturni dom di Gorizia, del Kulturni dom di Nova Gorica e del Kosovelov dom di Sesana, il concerto “transfrontaliero” virtuale in occasione della giornata della cultura slovena, dove si esibiranno Jure Počkaj (baritono - Slovenia), Alessandro Svab (basso - Italia), Lilia Kolosova (mezzosoprano - Russia), Jon An Herlič (tromba - Slovenia) e Mojca Lavrenčič (pianoforte - Slovenia).



L’evento verrà trasmesso sulle seguenti pagine:

www.facebook.com/kulturnidom

www.facebook.com/KulturniDomNovaGorica

www.facebook.com/kosovelovdom



L'evento è promosso dal Kulturni dom di Gorizia, dal Kulturni dom di Nova Gorica (Slo) e dal Kosovelov dom di Sesana (Slo), in collaborazione con la la cooperativa culturale Maja di Gorizia, nell’ambito del progetto musicale Across the border 2021.