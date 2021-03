Online lo spettacolo 'Sisi, Ottone e la cantina musicale'

"Grazie all'intesa raggiunta oggi, che mette in campo circa 8 milioni di euro di risorse, viene data continuità ai progetti legati all'assistenza nelle strutture sanitarie, confermando i contenuti dell'accordo raggiunto ad agosto dello scorso anno in merito ai filoni inerenti 'complessità assistenziale e continuità dei servizi' e 'personale a disposizione dei corsi di laurea area sanitaria'.



È questa la posizione espressa dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine della firma dell'accordo stralcio per l'utilizzo delle Risorse aggiuntive regionali (Rar) 2021 con i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali del comparto della sanità.



"In attesa di trattare e definire complessivamente l'accordo sulle Rar per il personale del comparto del Servizio sanitario regionale per il 2021 sono state confermate le scelte adottate la scorsa estate - ha spiegato Riccardi -. Ci troviamo in un momento molto complesso a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19, quindi la chiusura di questo accordo consente di mettere a disposizione delle aziende sanitarie regionali risorse che, una volta chiusi anche i relativi accordi aziendali, garantiranno la prosecuzione dei progetti avviati".



Grazie al documento siglato questo pomeriggio, nelle more dell'accordo definitivo, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale potranno utilizzare le risorse ordinarie della produttività, a stralcio dell'accordo complessivo 2021, per realizzare la copertura delle attività assistenziali messe in campo finora. Domenica 7 marzo alle 11.00 ritorna online su Eventbrite un altro spettacolo nell'ambito della rassegna della Contrada Ti Racconto una Fiaba: "Sisi, Ottone e la cantina musicale" con Zita Fusco e Valentino Pagliei.Per il ciclo Ti Racconto una Fiaba, dal Teatro dei Fabbri andrà in streaming in diretta questo spettacolo nato da un'idea di Zita Fusco insieme a Valentino Pagliei e prodotto in collaborazione con La Contrada di Trieste.Sisì, una graziosa ballerina di carillon in tutù, scende dal suo piedistallo girevole per andare alla ricerca dell’esistenza di altra musica oltre alla solita sulla quale volteggia ogni giorno. La sua curiosità le farà scoprire la bizzarra cantina di Ottone, un vero e proprio emporio musicale con grappoli di note, rotoli di melodie e granelli di ritmo, venduti dopo essere stati pesati su una speciale bilancia delle emozioni. Ma tutto ciò non basta: per fare buona musica occorre conoscere qualche segreto e sapere come mettere insieme tutti questi elementi e Ottone lo svelerà a Sisì e a tutti i bambini che la seguiranno in questa melodiosa avventura. Sisi, Ottone e la cantina musicale” è diventato anche un libro edito Bora.La con le illustrazioni di Fabrizio Di Luca.http://www.eventbrite.it/e/biglietti-sisi-e-ottone-ti-racconto-una-fiaba-on-line-141413632983