Open week per l’Accademia Internazionale del Musical

L’Accademia Internazionale del Musical di Udine (via della Roggia 85/A) apre le sue porte, dal 16 al 20 maggio 2022, agli aspiranti performer che desiderano partecipare alle audizioni! Unica sede italiana a coprire l'intera area del Nord-Est, l’Aidm rappresenta un’affermata realtà di formazione artistica, già presente sul territorio nazionale da ben 15 anni, con altre sei sedi nel Paese (Roma, Torino, Catania, Sassari, Cagliari) e una a Londra.



Le cinque giornate messe a disposizione dallo staff diretto da Nicola Fraccalaglio offriranno una serie di workshop gratuiti finalizzati alle audizioni di ingresso per l’anno accademico 2022/2023 del triennio professionalizzante. Sarà anche l’occasione per conoscere il programma didattico e i docenti. L’Accademia Internazionale del Musical di Udine offre infatti una solida preparazione teorica, tecnica e pratica nella recitazione, nella danza, nel canto e nelle discipline delle arti dello spettacolo in genere avvalendosi di insegnati di primo livello, oltre che della collaborazione di una realtà riconosciuta e pluripremiata qual è DNA Danza. Accanto a questo da ottobre sarà possibile aderire a un’offerta aperta a tutti a partire dai 7 anni e corsi intensivi nei weekend.



CANDIDATURE ALLE AUDIZIONI

L’AIDM

"Si sta per concludere un primo entusiasmante anno di attività che ha visto la partecipazione di un bel gruppo di aspiranti attori che in questi mesi sono cresciuti molto - ha precisato Fraccalaglio, anche attore e regista -. Quello che proponiamo è un percorso impegnativo a cui potranno accedere solo coloro che supereranno l’audizione: tre anni di studio, 25 ore la settimana per 9 mesi, con lezioni in programma dal lunedì al venerdì. Ma allo stesso modo è un viaggio entusiasmante fatto anche di divertimento ed emozioni. Già dal primo anno – ha spiegato - gli allievi seguiranno lezioni di dizione, recitazione, canto e impostazione vocale, solfeggio, storia del teatro, tip-tap, danza moderna, danza classica e teatro danza. Nei due anni a seguire si specializzeranno sempre di più, diventando professionisti a pieno titolo. Ci sarà poi la possibilità di fare dei viaggi studio a Londra e conseguito il diploma sarà possibile anche frequentare un master di 10 settimane, sempre nella capitale inglese".– L’accesso al triennio professionalizzante dell’Aidm (che partirà a ottobre) avverrà dopo aver sostenuto e superato delle audizioni, che quest’anno si terranno in presenza. La prossima sessione sarà sabato 21 maggio, nei prossimi mesi ne saranno programmate altre. Per tutte le info sulle audizioni scrivere all’indirizzo aidmusicaludine@gmail.com o chiamare il numero 340-5669165- L’Accademia concentra l’attenzione sulla formazione dell’artista con un orientamento multidisciplinare nello specifico settore del musical e mira a offrire una formazione altamente qualificata, spendibile nel settore teatrale e cinematografico, oltre a offrire ogni anno ai propri allievi la possibilità di partecipare a una vacanza studio di approfondimento nella sua sede londinese. L'Aidm offre una solida preparazione teorica, tecnica e pratica nella recitazione, nella danza, nel canto e nelle discipline delle arti dello spettacolo in genere, utili al completamento della formazione artistica del performer.