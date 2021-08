Opera al Parco di San Valentino, la grande lirica per l'Estate della San Marco

Appuntamento d’agosto da non perdere al Parco di San Valentino per l’estate musicale della Società San Marco di Pordenone, che prosegue il suo ricco programma di concerti nel verde, fino a settembre.



Curata da Federico Lovato con il sostegno del Comune di Pordenone insieme a Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli, la stagione mette ora sotto i riflettori la grande lirica, con i “classici” del melodramma italiano riuniti domenica 8 agosto alle 19 nel programma dal titolo “Opera”.

Saranno le voci del soprano Anna Viola e del tenore Alessandro Cortello ad interpretare celebri arie e duetti dai più noti titoli, i più amati dal pubblico, delle opere di Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti. Con loro sul palco, al pianoforte, lo stesso maestro Federico Lovato.



Per questa serata ricca di emozioni e di grande musica, sono stati scelti brani da Traviata, Bohème, Elisir d’Amore, Barbiere di Siviglia ed altri celebri pagine che da sempre entusiasmano il pubblico amante della tradizione lirica italiana.



Anna Viola, soprano friulano con studi al Conservatorio Tomadini e all’Università di Udine, alterna una prestigiosa carriera lirica nei maggiori teatri italiani e all’estero all’attività concertistica, dedicandosi al repertorio belcantistico, di musica sacra e da camera.Alessandro Cortello, diplomato in canto al Conservatorio di Udine e in pianoforte a Ferrara, si è dedicato anche alo studio della composizione. Da sempre appassionato interprete del repertorio vocale da camera, si dedica contemporaneamente ai più noti ruoli del melodramma e alla musica sacra.Federico Lovato, pianista e direttore artistico della San Marco, ha studiato col padre e con Ezio Mabilia, diplomandosi a soli diciotto anni presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia col massimo dei voti, la lode e una menzione speciale al merito; in seguito nel 1997 e nel 2001, sotto la guida di Piero Rattalino, ha ottenuto il Diploma di concertismo presso le Accademie S. Cecilia di Portogruaro e Incontri col Maestro di Imola (diplomandosi contemporaneamente, sempre a Venezia, anche in violoncello). Dal 1992 svolge un’intensa attività concertistica come solista: ha suonato ripetutamente in Francia, Slovenia, Croazia, Polonia e Germania; ha tenuto concerti in tutta Italia. Ha collaborato con molte prestigiose orchestre e si dedica parimenti al repertorio cameristico con varie formazioni, tra le quali l’Opter Ensemble con il cornista Guglielmo Pellarin e il violinista Francesco Lovato.Tutti i concerti dell’Estate al Parco sono ad ingresso libero con prenotazione:concertiocsm@gmail.comsms/whatsapp al n. 333 3015009