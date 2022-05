Orchestra e Coro San Marco rendono omaggio a Pasolini

L’Associazione Orchestra e Coro San Marco incontra il centenario della nascita di Pasolini in una nuova produzione che sarà presentata domenica 22 maggio alle 11 in Palazzo Montereale Mantica a Pordenone, nell’ambito del cartellone dei Concerti di Primavera, sostenuto dalla Regione, dalla Fondazione Friuli, dal Comune di Pordenone e dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

“Attraverso Pasolini” è il titolo di questo evento, che si presenta come un dialogo tra musica e parole, sviluppato da un’idea di Federico Lovato, direttore artistico della San Marco, con Cecilia Bassani, già docente e promotrice della nascita del Liceo Musicale di Portogruaro, insieme alla giovane compositrice friulana Maria Beatrice Orlando (classe 1991, diplomata a Udine con Renato Miani e Mario Pagotto), alla quale si devono le musiche originali, destinate all’interpretazione del mezzosoprano Alessia Nadin e dell’Ensemble dell’Orchestra San Marco.

Il filo conduttore su cui ruotano i vari quadri di questo poema in musica, offerti dalla voce narrante della professoressa Bassani, ripercorre diversi momenti del percorso poetico e critico dello scrittore, a cominciare dalle giovanili “Poesie a Casarsa”, che inaugurano la sua originale ricerca della “friulanità” come il luogo dell’arcaico, ma anche di ciò che si è conservato autentico e incontaminato.

Un mondo che l’autore riconoscerà successivamente nelle borgate romane, dove brulicano insieme il degrado e una vitalità istintiva e ancora non corrotta dal consumismo, che negli anni Settanta iniziava la sua marcia, inesorabilmente trionfale. Le riflessioni pasoliniane passano dunque attraverso pagine profetiche come quelle degli “Scritti corsari” o delle “Ceneri di Gramsci”, ma anche nell’approccio narrativo di “Una vita violenta”, mentre le partiture di Beatrice Orlando uniscono idealmente le voci del canto, degli strumenti e dell’autore, in un dialogo che intreccia sapientemente spunti musicali e contenuti storico-culturali.

Il concerto è ad ingresso libero, con prenotazione gradita ai recapiti della San Marco: concertiocsm@gmail.com / sms/whatsapp al 333 3015009

Info: facebook.com/orchestracorosanmarco