Orchestra Sinfonica del Conservatorio Tartini in concerto

La Stagione Musicale del Teatro Comunale di Monfalcone prosegue, mercoledì 20 novembre alle 20.45, con il concerto, fuori abbonamento, dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio "Giuseppe Tartini" di Trieste diretta da Adriano Martinolli D'Arcy. Préludes Académiques, questo il suggestivo titolo del concerto, prevede pagine di Illersberg, Brahms, Liszt e Suppé.

Composta da circa 80 giovani musicisti, l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio "Tartini" è stata diretta, nel corso degli anni, da diversi direttori d’orchestra, fra cui Aldo Belli, Giampaolo Coral, Andrea Cristofolini, Antonino Fogliani, Romolo Gessi, Stojan Kuret, Fabio Pirona, Sigmund Thorp, Luigi Toffolo e Daniele Zanettovich. L'Orchestra affianca, infatti, alla sua funzione formativa una notevole attività concertistica.



Direttore di formazione e vocazione internazionale, Adriano Martinolli D'Arcy ha guidato diverse prestigiose orchestre, fra cui l'Orchestra Sinfonica della RAI di Milano, la Philharmonia Orchestra di Londra, la NÖ Tonkünstler Orchester di Vienna, l’Orchestra Filarmonica di Graz, l'Orchestra Metropolitana di Lisbona, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano e l'Orchestra Bruno Maderna, per citarne soltanto alcune.

Il biglietto d’ingresso del concerto costa 2,00 €. I biglietti sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro (che accetta anche prenotazioni telefoniche allo 0481 494 664) e la Biblioteca Comunale di Monfalcone.



Domenica 24 novembre inoltre, alle ore 11.00, alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea (piazza Cavour 44), si chiude l'edizione autunnale di Galleria Musicale, rassegna di concerti a corredo della mostra "Macchine volanti. Da Leonardo alle Frecce Tricolori". Protagonista del concerto, realizzato in collaborazione con il Conservatorio "Tomadini" di Udine, è il duo di fisarmoniche Nassivera - Borghese, che propone pagine di J. S. Bach, Scarlatti, Bilociscky, Precz e Schurbin.