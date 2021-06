Orchestre Tiepolo, un'estate ricca di concerti, eventi e anniversari culturali

Sarà un’estate all’insegna della musica, della ripresa, della presenza. E per l’Associazione culturale “La Via delle Arti” di Porcia (Pn) con la sua sezione TIEPOLO MUSICA (Tiepolo Brass e Tiepolo Barocca), sotto la direzione artistica del M° Diego Cal, i progetti in programma per i prossimi mesi sono di quelli da incorniciare per alcuni appuntamenti davvero imperdibili.

Abbiamo aperto domenica 2 giugno a Polcenigo, con la presenza delle giovanissime musiciste “Les Fleurs doòres” la ricca e lunga rassegna “Un fiume di note” promossa da Piano FVG e Musicae - Distretto culturale del pianoforte con la direzione di Dory Deriu Frasson e Davide Fregona.

Domenica 13 giugno alle ore 18 a Malga Fara (Andreis - Pn) diamo il via agli eventi estivi del Consorzio delle Dolomiti Friulane con il Tiepolo Brass Quintet in una varietà di generi e ritmi tra famose melodie di tutto il mondo. (Info e prenotazioni: 3247968673).



Giovedì 17 giugno a Treviso apriamo la rassegna “Musei d’estate” promossa da Asolo Musica e sconfineremo in Veneto, nello splendido chiostro di Santa Caterina alle ore 21 per un omaggio tutto dedicato a Giuseppe Verdi. Il concerto seleziona alcune tra le più belle arie e melodie arrangiate per ottoni (info e prenotazioni info@asolomusica.com). Il concerto “Viva Verdi!” verrà proposto successivamente anche il 23 luglio a Osimo (Ancona) per la rassegna “I venerdì di luglio”.Il 26 giugno a Cividale del Friuli (Ud) alle ore 20 nel Monastero di Santa Maria in Valle celebriamo con la musica il decennale dell’ingresso della città nell’Unesco. Il concerto è un omaggio a tutto il patrimonio culturale universale, senza confini, senza limiti. Con il programma che viene proposto si desidera pertanto far idealmente avvicinare tutti i popoli del mondo a Cividale, con il suo patrimonio artistico e culturale riconosciuto proprio dall’Unesco nel 2011.Il 27 giugno a Tramonti di Sopra (Pn) il concerto “Brass & Swing” con Tiepolo Brass Quintet, tra ritmo e swing, senza spazio né tempo, ma dal forte impatto emotivo e coinvolgente.Appuntamento da non perdere il 30 giugno a Rovigo in occasione della chiusura della bellissima mostra di Palazzo Roverella “Vedere la Musica” con l’esecuzione della Tiepolo Brass Orchestra dei “Quadri di un’esposizione” di M.P. Mussorgsky in una incredibile versione per ottoni e percussioni eccezionalmente virtuosistica che, dopo le innumerevoli trascrizioni e arrangiamenti della suite (in originale scritta per pianoforte solo), è quella che sicuramente esalta di più la composizione trascinando in un coinvolgimento emotivo chi, tra immagini e melodie, non può non restarne rapito.Il 3 luglio a Forgaria (Ud) - in caso di maltempo si recupera l’8 luglio - inauguriamo il Festival Estate 2021 con una prima nazionale assoluta: “Rock & Brass” con la Tiepolo Brass Orchestra. Un concerto che porta sul palcoscenico alcuni dei più famosi pezzi della storia del rock dagli anni Settanta in poi fino al metal più melodico: dai Pink Floyd, Led Zeppelin, Guns ‘n roses, Eric Clapton, Queen. Un palco che esploderà di sonorità, virtuosismi ed emozioni in una versione unica con arrangiamenti originali per decimino di ottoni, percussioni, chitarra elettrica, basso e tastiere.Rock & Brass viene riproposto il 16 luglio nella Piazza centrale a Roveredo in Piano (Pn) (in caso di maltempo il concerto si terrà in Palazzetto).Il 7 luglio a Spinea (Ve) il concerto “Brass & Swing” con il nostro quintetto.Il 10 e 11 luglio a Porcia (Pn) una due giorni incredibile sotto il segno di Napoleone in occasione delle Celebrazioni del 200°anniversario della morte.Si inizia sabato 10 luglio alle ore 21 in Duomo di San Giorgio con il concerto “Nel tempo della gloria” con la Tiepolo Barocca per un excursus musicale storico proposto da un ensemble incredibile: cinque trombe naturali, sackbut, clavicembalo e tamburo imperiale.Domenica 11 luglio un’intera giornata ricca di iniziative che saranno intervallate la mattina e il pomeriggio dalle nostre Fanfare storiche (5 trombe naturali, sackbut e tamburo imperiale) fino ad arrivare al grande spettacolo serale, alle 21 in Piazza Remigi a Porcia. Una prima nassoluta, “Dove l’Impero finisce” un evento teatrale-musicale con l’Orchestra Tiepolo Barocca, il soprano Roberta Canzian, la voce recitante di Fabio Ronchi e i testi di Alessandro Cal. L’evento ideato e messo in scena dalla nostra associazione ha ricevuto il parternariato del Comitato internazionale per le celebrazioni di questo anniversario napoleonico.Il 24 luglio a Marano Lagunare (Ud) presentazione del video e concerto dal vivo con i “Trombettissimi” per il progetto “Soffidali” nato in collaborazione con Università Iusve di Venezia, Conservatorio C.Pollini di Padova, Comune di Marano, Riserve Naturali Laguna di Marano: un evento realizzato da giovani studenti per un incontro tra arte, musica e natura.Il 27 luglio ad Aquileia (Ud) siamo ospiti della rassegna “Aquileia Digital Arts” e della Cinenteca del Friuli, in occasione delle Celebrazioni del Centenario del Milite Ignoto: sul palcoscenico una prima assoluta con il ristoro digitale e proiezione pubblica a cura di Pasqualino Suppa con la composizione, realizzazione ed esecuzione dal vivo di una nuova colonna sonora di musica elettronica di accompagnamento per il film muto del 1921 dal titolo Gloria: Apoteosi del soldato ignoto con le composizioni digital ed elettroniche di Valter Poles.Domenica 8 agosto a Mezzomonte (Pn) alle ore 11.30 nel Giardino della Chiesa di Sant'Antonio Abate Concerto nella Pedemontana in onore degli emigranti per la rassegna “Un Fiume di Note” con il Tiepolo Brass Quartet.Sabato 21 agosto alle ore 11 in località Madonna della Neve sull’Alpe di Ugovizza Malborghetto-Valbruna (Ud) per la rassegna “Palchi nei Parchi” il Tiepolo Brass Quintet sarà in concerto per questo appuntamento in collaborazione con il Festival Risonanze e Fondazione Luigi Bon.Il 29 agosto a Polcenigo (Pn) in Piazza Plebiscito alle ore 11.30 l’ensemble dei “Trombettissimi” sono in concerto “Aspettando la Sagra dei Thèst”. E sempre a Polcenigo il 5 settembre Concerto inaugurale della famosa e tradizionale Sagra dei Thèst con la Tiepolo Brass.Due appuntamenti il 10 e 11 settembre a Longarone (BL) per la Fiera & Festival delle Foreste con le due formazioni rispettive dei Trombettissimi e della Tiepolo Brass.Il 12 settembre a Sacile (Pn) per la kermesse “Legno Vivo” siamo presenti con la Tiepolo Barocca con un concerto per tromba, flauto, cembalo, fagotto per questo laboratorio itinerante di artigianato e musica promosso da Piano FVG e Distretto Culturale Fvg.Tutti gli appuntamenti musicali sopra riportati sono soggetti alle disposizioni vigenti per la lotta contro il covid-19 secondo il DDL in vigore.Per informazioni e prenotazioni dei posti a disposizione per ciascun concerto sarà obbligatorio contattare gli organizzatori di riferimento via fb o siti dedicati.Terremo aggiornato anche i nostri siti www.tiepolobrass.it e www.tiepolobarocca.it e le nostre pagine fb per ulteriori indicazioni e informazioni.