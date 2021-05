Orgoglio e pregiudizio ai raggi X con Peter Brown

Giovedì 13 maggio alle ore 18 in live streaming verrà trasmesso un incontro del ciclo “Peter Brown Presents…” dedicato a “Orgoglio e pregiudizio” ed alla sua autrice. La conferenza sarà ad accesso gratuito e la si potrà seguire dal canale Facebook de IlRossetti o accedendo dal sito www.ilrossetti.it.



“Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen, un classico della letteratura molto amato è per la prima volta oggetto in Italia di una edizione teatrale, a firma del regista Arturo Cirillo: lo spettacolo resta in scena fino a domenica alla Sala Assicurazioni Generali.