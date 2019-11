Originali e ‘tributi’: trova le differenze

C’è una band veneta della zona di confine che suona il repertorio ‘storico’ dei Pink Floyd e riempie i teatri, così come la formazione triestina che recupera le canzoni di Mogol-Battisti che l’immaginario collettivo ha fatto entrare nella storia, o il duo regionale che interpreta – anche visivamente – una coppia ‘impossibile’: quella formata da Mina e Celentano. E’ solo una piccola parte del sempre crescente fenomeno delle tribute band, l’unico fatto musicale di rilievo degli Anni Dieci.

I perché di questo successo sono facili da spiegare. Se si escludono i Rolling Stones, che hanno ancora ben tre membri originali (immortali, come si sa, perché un paio di loro deve aver fatto almeno un patto col diavolo), tutte le band storiche uscite dagli Anni ‘60-’70 non esistono più, o per motivi anagrafici, o per scelte artistiche. Quelle sopravvissute sono a loro modo ‘tribute band’ di se stesse, visto che sopravvivono con l’iniezione di nuovi e giovani musicisti accanto a pochi elementi stabili, ma riescono comunque a fare un sold out dietro l’altro. Potenza di un genere, il rock classico, che ormai è diventato come la ‘classica’ tout court: un canone, ripetibile e riutilizzabile all’infinito, dagli originali o dagli epigoni, fino alle band di provincia (e ce ne sono di bravissime, nel settore ‘cover’ e tribute’, anche in regione, ma non faremo ancora una volta l’elenco…).

Poi ci sono i casi speciali: gli spettacoli che vanno oltre il concetto stesso di ‘tributo’ e cercano di ricreare quasi al 100% gli originali. Come The Musical Box, band canadese famosa in tutto il mondo, con una particolarità: è l’unica autorizzata e supportata dal gruppo che propongono con cura filologica nel loro spettacolo, i Genesis, e dallo stesso leader originale Peter Gabriel. Gli eredi se non proprio creativi, quanto meno scenografici, difficili da distinguere dagli originali, sono in Italia per sei live: per la prima volta al ‘Giovanni da Udine’ mercoledì 20, per presentare il nuovo spettacolo ‘A Genesis Extravaganza – Volume 2’.

Uno sguardo ai video su Youtube o alle foto promozionali permette di notare l’attenzione nel riprodurre con cura maniacale non solo le canzoni o le scalette originali, ma addirittura il set, i costumi e le strumentazioni d’epoca. The Musical Box presentano uno spettacolo che è un mix tra rievocazione in costume, cosplay e concerto, con interpretazioni impeccabili del repertorio originale e ricerca di autenticità che arriva fino ai costumi della band di partenza, con performance virtuosistiche, effetti speciali e strumenti vintage quasi da museo.

Siccome i veri fan dei Genesis – che peraltro conobbero il successo prima in Italia che nel loro Paese, nei primissimi ’70 – vogliono ascoltare soltanto il periodo prog e non quello ‘di transito’ verso la pop-band di successo del decennio successivo (ovviamente neppure presa in considerazione…), il periodo scelto è quello fino al 1978: brani dagli album Trespass, Nursery cryme, Foxtrot, Selling England by the pound, ma anche da A trick of the tail e Wind&Wuthering (i primi senza Gabriel) e persino l’amato-odiato (dai fan più accaniti) And then there were three.

Un’operazione nostalgia? Un viaggio nel tempo? Una teatralizzazione della musica? Una possibilità di far rivivere la magia di un’esperienza unica a chi, per motivi anagrafici, non lo ha potuto fare? “Meglio degli originali”, come ha detto proprio Mike Rutherford dei Genesis? Le tribute band, e quindi anche e soprattutto The Musical Box, sono un po’ di tutto questo. In fondo, basta saperlo prima.