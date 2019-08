Orlando, Don Chisciotte e gli altri

Ultime date per Pupi & Pini, la rassegna di teatro di strada e di figura nata a Lignano nel 1995, che ha visto edizione dopo edizione la partecipazione di compagnie europee e d’oltreoceano con spettacoli di divertimento e di riflessione, in una ricchezza e varietà di trame, contenuti, modalità espressive e messe in scena. Lunedì 12 al Parco Unicef, la compagnia I Burattini della Commedia di Modena presenta L’acqua miracolosa; martedì 13 al Parco Hemingway, La Bella e la Bestia e il giorno dopo Fagiolino asino d’oro. Burattini e marionette protagonisti degli spettacoli di lunedì 19 e mercoledì 21, Lo strano esperimento del Dottor Pinkerton e Don Chisciotte e la luna, mentre lunedì 26 si chiude con l’evento speciale La pazzia di Orlando, con il teatro dei Pupi di Mimmo Cuticchio, il più famoso di Sicilia.