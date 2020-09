Ornella Muti a cena con Putin, condanna saldata a rate

Primi risarcimenti al Verdi di Pordenone da parte di Ornella Muti, ma a rate grazie all'accordo tra i legali delle due parti. Sono passati quasi dieci anni dalla sera del 10 dicembre 2010, quando Ornella Muti, attesa sul palco del Teatro Verdi di Pordenone, diede forfait per motivi di salute. L’attrice secondo quanto certificato dal certificato inviato da un medico di Roma, non poteva andare in scena con 'L'ebreo' di Gianni Clementi a causa di una ‘laringotracheite acuta febbrile’.

Galeotto fu lo scatto che la immortalò, proprio la sera del 10 dicembre, a San Pietroburgo, seduta al tavolo con il premier russo Vladimir Putin, nel corso di una lussuosa cena con la star americana Kevin Costner. Le foto hanno così smascherato la truffa ai danni del Verdi, che ha deciso di citare in giudizio l’attrice.

La lunga battaglia tra Ornella Muti, al secolo Francesca Romana Rivelli, e il Verdi di Pordenone si è conclusa a giugno 2019 con la sentenza definitiva. La Cassazione ha confermato la condanna nei confronti dell’attrice emessa, a luglio 2017, dalla Corte d’Appello di Trieste: sei mesi di reclusione e 500 euro di multa per tentata truffa aggravata e falso, oltre al pagamento di una provvisionale di 36 mila euro alla parte civile.

Al momento sono stati versati 6mila euro, ne mancano quindi all'appello ancora 30mila. L’ordine di esecuzione della pena dalla Corte d’appello di Trieste non è ancora stato messo e la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento dell'intera somma.