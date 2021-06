Ortoteatro annuncia il debutto di due nuove produzioni

La compagnia pordenonese Ortoteatro annuncia il debutto nei prossimi giorni di due nuove produzioni, che si aggiungono a "Dove sono le lucciole", spettacolo su Pasolini che ha debuttato lo scorso 3 giugno al Festival nazionale "Teatro tra le generazioni" di Castelfiorentino, in coproduzione con il Teatro Invito di Lecco.

"Paolino e gli spiriti del fiume", in programma giovedì 17 giugno alle 21 a Prata di Pordenone è uno spettacolo con Walter Broggini e Fabio Scaramucci, in co-produzione con Emmeci Associazione Culturale. Si tratta di una storia raccontata con burattini a guanto, marionette da tavolo e attore, nata da un'idea di Massimo Cauzzi, ambientata sulle rive del Po, dove ci sono i luoghi di incontro e di scontro tra i personaggi, c'è Paolino, esperto pescatore pacifico, ci sono gli Spiriti del fiume e c'è chi il fiume non lo rispetta, come il perfido Mario. E' uno spettacolo che affronta il delicato e importante tema del rispetto della natura.



", in programmaalle 21 aè una storia avventurosa di Oche Magiche, Principesse Ribelli e Giovani Coraggiosi interpretata da Federica Guerra che utilizza varie tecniche del teatro di figura, dedicato ai bambini dai 4 anni in su e alle famiglie: oltre che essere una fiaba popolare divertente ed avventurosa, la storia parla del ruolo della donna nella società di un tempo e di oggi, educando al rispetto e alla non violenza. Le figure sono state realizzate da Mauro Fornasier e Paolo Pezzutti, i costumi sono stati curati da Alessandra Gusso e Lucia Peressin, musiche originali di Giorgio Rizzi, testo e regia di Fabio Scaramucci.Gli spettacoli in programma sono stati organizzati grazie al sostegno e alla collaborazione dei Comuni di Prata di Pordenone e Cordenons, alla FriulOvest Banca e alla Fondazione Friuli, che sostiene tutta la rassegna di teatro ragazzi estiva organizzata da Ortoteatro e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia.Info: Ortoteatro 348 300 90 28info@ortoteatro.it