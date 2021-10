Ortoteatro e Prata di Pordenone animano il Teatro Pileo

Ortoteatro e Comune di Prata di Pordenone continuano ad animare il Teatro Pileo con tanti appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età: la collaborazione tra la cooperativa pordenonese e l’amministrazione comunale non si limita infatti alla gestione tecnica della struttura, bensì ha un ruolo propositivo e di slancio per tutti gli eventi culturali che in essa transitano.

La stagione che sta per cominciare sarà ricca e intensa: da ottobre a dicembre sono in programma tre incontri di presentazioni di libro con autori di grande portata (Federico Baccomo, Enrico Galiano e Romina Casagrande), tre appuntamenti per bambini (Un libro lungo un giorno, letture animate da Fabio Scaramucci, La festa di Halloween in teatro con la nuova produzione di Ortoteatro “Qua Qua Attaccati la!” e tante spaventose sorprese, e spettacolo di teatro ragazzi “Pepe e Ciro all’avventura”), due spettacoli di fama nazionale organizzati con la collaborazione dell’Ente Regionale Teatrale (“Holliwood Burger” con Giobbe Covatta e Pino Quartullo e “Appunti G” Alessandra Faiella, Livia Grossi, Rita Pelusio e Lucia Vasini), una proiezione cinematografica (“Il Mostro Tossico”, nata e realizzata 11 anni fa proprio a Prata di Pordenone) e uno spettacolo di magia (Il Gran Galà del Mago Sirius).



Un cartellone ricchissimo dunque che allieterà il pubblico ogni settimana con proposte diverse di cui gli organizzatori sono orgogliosi.La possibilità di accogliere il pubblico a capienza massima è un ulteriore elemento di fiducia nella positiva risposta del pubblico, anche se – ricordano sempre gli organizzatori – si ricorda la necessità di esibire il green pass e si raccomanda sempre e comunque la prenotazione.L'ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della manifestazione (green pass sopra i 12 anni).È vietato l’ingresso ad evento iniziato.